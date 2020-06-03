محافظ الجيزة: إزالة 15 عقارا مخالفا حتى الأرض بمناطق متفرقة (صور)

تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تقوم بإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أملاك الدولة أو التى تقام على الأراضى الزراعية.

وأكد راشد أنه تم لليوم الثانى على التوالى إزالة 15 عقارا مخالفا بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبو النمرس وأوسيم وكرداسة، فى حملات استمرت على مدار اليوم، لافتا إلى أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت إزالة 4 عقارات مخالفة حتي سطح الأرض تصل ارتفاعاتها إلى 9 أدوار وتصل مساحات البعض منها إلى 400 م مربع، حيث تم بناؤها بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية، كما تمت إزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح ارتفاعتها ما بين 3 إلى 6 أدوار بمنطقة المجزر الآلى بجوار الطريق الدائرى بحى الهرم.

وأشار إلى إنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل ارتفاعاتها إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس، لافتاً إلى أنه تم إزالة عقار بمنطقة أرض الليبي بحى الوراق وإزالة عقارين مخالفين بحى جنوب الجيزة وإزالة عقار بطريق الكباش ببشتيل مخالف بأوسيم.

كما تمت إزالة حالتين بناء مخالف بمدينة كرداسة شملت إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على مساحة 200 م مربع وقصر مكون من طابقين مقام علي مساحة 500 م مربع بمنطقة الحاجر بالمنصورية بكفر حكيم.

بالإضافه إلة إزالة تعديات علي مساحة 400 م مربع بمدينة الباويطي بالواحات البحرية، وإزالة 5 حالات بناء مخالف وتعديات علي أراض زراعية بالمرازيق علي مساحة 369 م مربع بمركز البدرشين، وإزالة حالة بناء مخالف بمنطقة برويش بالعياط علي مساحة 218 م مربع، وإزالة 4 حالات تعديات وبناء مخالف بمركز ومدينة منشاة القناطر على مساحة 12 قيراط وإزالة 3 حالات بناء مخالف بالحوامدية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانوني.

يذكر أن محافظة الجيزة قد أزالت أيضا 16 عقارا مخالفا أمس في حملاتها التي تنفذها يومياً لردع المخالفين ليصل إجمالي العقارات التي تمت إزالتها علي مدار يومين 31 عقاراً مخالفا.