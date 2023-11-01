محافظ الجيزة: إزالات فورية والتصدي بحزم لملف التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء راشد محافظ الجيزة علي ضرورة الإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضى الزراعية.

جاءت تكليفات راشد خلال الأجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف علي جهود الرصد والمتابعة والتشديد علي تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات، حيث يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم، مؤكدا ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلي مدار الساعة.

وأكد محافظ الجيزة خلاله اللقاء على الأهمية القصوي التي توليها القيادة السياسية لملف التعديات على الأراضى الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشهد اللقاء استعراض موقف الازالات والتعديات التي تم تنفيذها علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء سواء داخل أو خارج الحيز العمراني وذلك خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وشدد راشد علي إزالة المتغيرات المكانية الموجودة في الوقت الحالي والبالغ عددها 297 حالة متغير مكاني، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة وعشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك، مشدداً علي تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين سواء (المالك أو المقاول).

كما أكد محافظ الجيزة علي أهمية تفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.