محافظ الجيزة : إزالة تعديات على قطع أراض أملاك دولة بحي بولاق الدكرور

الأراضي التي تم إخلاؤها سوف يتم استغلالها في إقامة ساحات انتظار سيارات

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة شنّت حملة موسعة من خلال حى بولاق الدكرور، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة تعديات على قطع أراضٍ أملاك دولة “ولاية الإصلاح الزراعي”. وأوضح راشد أن قرارات الإزالة التى تم تنفيذها بنطاق حى بولاق الدكرور شملت إزالة التعدى على مساحة 6 قراريط بشارع ترعة النصر في منطقة حوض زرقة، بالإضافة إلى إزالة التعدي على مساحة 18 قيراطًا بشارع الملكة في حوض الجنينة، إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 16 قيراطًا بشارع الطحاوى المتفرع من شارع ترعة عبد العال 2.

وأشار إلى أن الأراضي التي تم إخلاؤها سوف يتم استغلالها في إقامة ساحات انتظار سيارات وموقف لأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات السرفيس.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود التصدي بكل حزم لأية أعمال بناء مخالِفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وضمّت الحملات التي تم تنفيذها لإزالة التعديات على قطع الأراضي ببولاق الدكرور عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور، والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز أملاك الدولة وحماية الأراضى، وقسم شرطة بولاق الدكرور، والإدارات والأجهزة المعنية.