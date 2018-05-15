محافظ البنوك الإلكترونية تشكو ضعف الاستخدام

■ مصرفيون: تعزيز خدماتها يُسهم فى التنشيطسيد بدررغم ارتفاع عدد البنوك الحاصلة على رخصة لتحويل الأموال عبر المحمول إلى 18 بنكًا بعد 5 سنوات من إطلاقها، والزيادة الكبيرة فى عدد المحافظ الإلكترونية، إلا أن نسبة التفعيل ماتزال تعكس إحجام العديد من المواطنين الذين لديهم محافظ بالفعل على

■ مصرفيون: تعزيز خدماتها يُسهم فى التنشيط





سيد بدر

رغم ارتفاع عدد البنوك الحاصلة على رخصة لتحويل الأموال عبر المحمول إلى 18 بنكًا بعد 5 سنوات من إطلاقها، والزيادة الكبيرة فى عدد المحافظ الإلكترونية، إلا أن نسبة التفعيل ماتزال تعكس إحجام العديد من المواطنين الذين لديهم محافظ بالفعل على التعامل بها.

وقال مصرفيون إن انخفاض نسبة محافظ المحمول الإلكترونية النشطة يرجع إلى عدم وجود الخدمات الكافية التى تشجع المواطنين على استخدام الخدمة فى قضاء احتياجاتهم، وانخفاض نسبة التجار التى تَقْبَل الدفع عبر المحمول على مستوى الجمهورية.

وصرح أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، بأن عدد الحسابات ضمن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بالقطاع المصرفى بلغت نحو 9.6 مليون حساب، لنحو 8 ملايين عميل، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المستخدمين لا يمتلكون حسابات بنكية و%10 من هذه الحسابات نشطة.

وأوضح أن نسبة النمو السنوى للخدمة بلغت نحو %32، كما يبلغ حجم الأموال المتداولة ضمن الخدمة فى مصر نحو 4 مليارات جنيه سنويًّا، لافتًا إلى أنه تتعامل مع البنوك نحو 112.331 وكالة لتحسين الخدمة، كما تبلغ عدد العمليات الشهرية لنحو 1.6 مليون عملية.

واعتبر مصرفيون أن النشاط التسويقى الذى قامت به البنوك وشركات المحمول وحث العملاء على الانضمام للمحفظة الإلكترونية خلال السنوات الماضية أسهم فى ارتفاع عدد الحسابات، بينما نتيجة انخفاض الخدمات المقدمة ضمن المحفظة الإلكترونية دفع معظم المستخدمين لعدم التعامل عليها بشكل كبير.

ومن المقرر وفقًا لوكيل محافظ البنك المركزى أن يصدر البنك المركزى الفترة المقبلة النسخة الثالثة من تعليمات الدفع عبر المحمول، والتى تتضمن مزيدًا من التيسيرات والتعليمات التى تسهم فى زيادة النشاط على المحفظة الإلكترونية، موضحًا فى تصريحات سابقة لـ»المال» على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن النسخة الجديدة قد تتضمن السماح بالادخار والاقتراض على المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالبنك، وزيادة الحد الأقصى للمحفظة، وكذلك إمكانية التحويل بين كل المحافظ وماكينات الصراف الآلى دون التقيد بالعميل والبنك التابع له.

وفى التعليمات الحالية لا يتجاوز الحد الأقصى لرصيد المحفظة 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى للسحب اليومى 6 آلاف جنيه، والحد الأقصى للسحب الشهرى لا يتجاوز 50 ألف جنيه، كما أن الحد الأقصى للمشتريات فى الحركة الواحدة 6 آلاف جنيه، وكذلك الحد الأقصى للتحويل الشهرى من محفظة هاتف لآخر لا يتجاوز 50 ألف جنيه، وتنص التعليمات على ربط الهاتف المحمول بحساب محمول واحد فقط؛ وتبعًا لتصريحات حسين، فإن هناك نحو 18 بنكًا لديها رخصة لتحويل الأموال عبر المحمول فى الوقت الحالى.

قال وليد ناجى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطنى، إن الجهد التسويقى للبنوك وشركات المحمول خلال الفترة الماضية أسهم فى انتشار محفظة المحمول بين عدد كبير من العملاء، بينما لم تكن الحلول المتوافرة ضمن المحفظة تجعلها هى الاختيار الأمثل للعملاء لمدفوعاتهم اليومية مثل الدفع للتاكسى على سبيل المثال، وكذلك انخفاض عدد التجار الذين لديهم قابلية للتعامل عبر المحفظة.

وأوضح ناجى أنه رغم نجاح المحفظة الإلكترونية كفكرة تسهم فى زيادة نسبة الشمول المالى، وتضم مزيدًا من العملاء للقطاع المصرفى وتقلل تداول الكاش، إلا أن الخدمات المتاحة على التطبيقات المختلفة للبنوك وشركات المحمول ليست بالعدد الذى يجعل اعتماد العملاء عليها بشكل أكبر من الوقت الحالى.

وحول الحلول المقترحة لتنشيط المحافظ، أشار إلى أنه يجب العمل خلال الفترة المقبلة على إتاحة مزيد من الخدمات من خلال المحفظة الإلكترونية لتسهم بشكل كبير فى تيسير حياة العملاء، وتقليل تداول الكاش، خاصة أن المحفظة بشكلها الحالى تتيح فقط وهى دفع الفواتير والتحويلات المالية.

وتابع ناجى «من الممكن الفترة المقبلة أن يتم إتاحة المدفوعات الحكومية فى الهيئات والجهات المختلفة عبر هذه الخدمة، وهو ما يشكل تيسيرًا لكل من العملاء وهذه الجهات، ويُسهم بشكل كبير فى زيادة الاعتماد على هذه الخدمة، وأيضًا يمكن تحفيز العملاء مستخدمى الدفع عبر المحمول عبر خصومات معينة أو مميزات لتنشيط الخدمة، خاصة أن تحقيق الشمول المالى والقضاء على الكاش اتجاه قومي».

فى ذات السياق، أكد خالد جاد، مسئول بقطاع الـIT ببنك الشركة المصرفية، أن السبب الأساسى فى انخفاض التعامل على محفظة المحمول هو نقص الخدمات، خاصة أن الخدمات المتوافرة سواء التحويلات أو دفع الفواتير متاحة من خلال أكثر من أداة أخرى، والعملاء اعتادوا عليها، مثل ماكينات الصراف الآلى، كما أن شركات الدفع الإلكترونى منتشرة بكل أنحاء الجمهورية، وبالتالى فالمحمول لا يقدم خدمة مميزة تجعله أولوية لدى العملاء.

ويرى جاد أن تنشيط المحفظة لن يكون إلا إذا قَدَّمت خدمة متفردة لا تُقدم إلا من خلال الهاتف المحمول، وهذا سيجعل العملاء أكثر إقبالا على استخدامها، لافتًا إلى أن هذا الدور يقع على البنوك بالتعاون مع البنك المركزى الذى يجب أن يوافق للبنوك على الخدمات التى تقدمها.

وحول النسخة الثالثة من تعليمات الدفع عبر المحمول واحتمالية أن تتضمن إمكانية الادخار والاقتراض بالمحفظة، أشاد بهذا التطور، لكنه أضاف أن هذه الميزة تخص العملاء المتعاملين فى الأساس مع بنوك بينما الخدمة هدفها الأساسى زيادة نسبة الشمول المالى للفئات من خارج القطاع المصرفى، وبالتالى يجب أن تكون هناك خدمات ومميزات موجهة لهذه الفئة لزيادة اعتمادها على الخدمة.

وفى تقرير الاستقرار المالى لعام 2016 الصادر العام الماضى، كان المركزى قد أعلن عزمه دفع القطاع للتوسع فى الخدمة عبر زيادة اعتماد البنوك على الوكلاء لتقديم خدمات إضافية، أهمها تقديم إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها، والسماح لشركات التمويل متناهى الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول لزيادة انتشار الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح المركزى –حينها- أن انتشار الخدمة سيتيح العديد من الخدمات الجديدة منها صرف الرواتب وتحصيل الفواتير، وتحصيل أقساط القروض متناهية الصغر، وكذلك ميكنة المدفوعات الحكومية؛ ومن المقرر أن تدفع هذه الإضافات نحو زيادة نسبة المحافظ النشطة خلال الفترة المقبلة.