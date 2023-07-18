محافظ البنك المركزي: 800 مليون دولار حجم الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة خلال 2022

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن حجم الاستثمارات في الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة خلال عام 2022، سجل 800 مليون دولار.

حفل تكريم ختام مؤتمر سيملس أفريقيا 2023

وأضاف عبد الله، خلال حفل تكريم شركاء النجاح لمبادرة فينولوجي، على هامش فعاليات مؤتمر «سيملس أفريقيا 2023»، أن الجلسات النقاشية التي شهدتها فعاليات المؤتمر من الشمول المالي والتحول الرقمي،

بالإضافة إلى الأمن السيبراني، عكست منظومة التكنولوجيا المالية محليًّا وإقليميًّا، مشيرًا إلى استعراض آراء الخبرات التي عكست الواقع والتحديات التي تفرضها التكنولوجيا على طبيعة القطاع المصرفي.

وأكد: “نسير على الطريق الصحيح، ومجهود الدولة والبنك المركزي يظهر جليًّا في مؤشرات التكنولوجيا المالية”.

وتابع: “حريصون على تبادل الخبرات باستمرار، وهو فرصة للاستفادة من التجارب المتنوعة للمشاركين، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب النيجيري وتعاون مشترك مع معهد الصيرفة والتمويل”.

واستطرد: “استضافة المؤتمر في إطار توجه الدولة المصرية وتحفيز منظومة التكنولوجيا المالية ومجتمع ريادة الأعمال وكوادر التكنولوجيا الشابة”.

وانطلقت أمس فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا 2023»، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة.

وأقيمت النسخة الحالية من المؤتمر تحت شعار «بوابة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط»، واستمرت فعالياتها لمدة يومين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد من البنوك المركزية؛ بالإضافة إلى 150 خبيرًا محليًّا ودوليًّا، وأكثر من 100 عارض من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وفي اليوم الأول، أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه رامي أبو النجا نائب المحافظ: «إن مؤتمر سيملس شمال أفريقيا خطوة مهمة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية وأهميتها في دعم التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي،

كما أنه يعزز المناخ التنافسي الإيجابي بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصري، بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزي للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي المستهدف».

وخلال كلمته أعلن محافظ البنك المركزي إصدار النسخة الجديدة من تقرير «منظور التكنولوجيا المالية» الذي يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية المصرية، خلال عام 2022،

منها نجاح الشركات الناشئة العاملة بهذا المجال في الوصول إلى أعداد غير مسبوقة من العملاء، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات بحوالي 800 مليون دولار، بما يؤكد أن التكنولوجيا المالية في صدارة أولويات المستثمرين، رغم التحديات العالمية الحالية.

وأشار المحافظ، في كلمته، إلى قيام البنك المركزي بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والذي يعدّ إيذانًا بظهور عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، على النحو الذي يتيح لتلك البنوك تقديم خدماتها للعملاء بشكل رقمي، دون الحاجة لوجود فروع، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قدرتها للوصول إلى المزيد من العملاء، وسياساتها التسعيرية.