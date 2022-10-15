محافظ البنك المركزي يوجه الدعوة لكافة المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ في مصر

وجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، خلال ترأسه للجلسة العامة لمجلسي محافظى البنك الدولي وصندوق النقد، المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الجمعة ، الدعوة لكافة المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

أشار حسن عبدالله، إلى المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، بأنها تلعب دورًا هامًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية، مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي، وتوسيع أدواتهم الميسرة واقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ

وطالب ضرورة استمرار دعم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية، وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائى بعد أن كبد الاقتصاد العالمى خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.

وعبر محافظ البنك المركزى عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة 3 سنوات بسبب تداعيات الجائحة، معتبراً أن ذلك دليل على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولى ومنظماته التي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم