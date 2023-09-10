محافظ البنك المركزي يستعرض سبل التعاون المشترك مع مجموعة "ABC"

التقى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC الصديق عمر الكبير، والصائل الوعري الرئيس التنفيذي للمجموعة،وعمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر.

وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم إن ذلك يأتي ضمن جهود البنك في تمتين العلاقات مع الجهات الرقابية لتعزيز دور القطاع المصرفي في الأنشطة الاقتصادية و تهيئه المناخ الجاذب و الداعم للاستثمار من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر. كما استعرض اللقاء جملة من الموضوعات حول تطور القطاع المصرفي المصري و الفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي وسبل التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة بنك ABC لديها خطط واعدة للتوسع في السوق المصري، حيث أكملت المجموعة الاندماج القانوني مع بنك بلوم مصر أوائل العام، مما ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر ورفع إجمالي الأصول ليترجم ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري، مما سيؤدي أيضاً إلى تقديم أفضل الخدمات مدعومةَ بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي. كما لدى البنك رؤية طموحة لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية (AFS) أحد الأذرع التقنية التابعة للمجموعة