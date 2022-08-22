محافظ البنك المركزي يجتمع مع رؤساء البنوك والنواب الأربعاء المقبل

قالت مصادر مطلعة لـ” المال” إن حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري سيجتمع مع رؤساء مجالس إدارات البنوك والنواب يوم الأربعاء المقبل.

وتولى حسن عبد الله مهام منصبه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي خلفا لطارق عامر.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر، بعدما اعتذر عن منصبه.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.