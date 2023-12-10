محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة قضايا الدولةوالفنانة لبلبه يدلون بأصواتهم في الدقي



أدلي كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتور بهاء أبو بوشقة وكيل مجلس الشيوخ والفنانة لبلبة باصواتهم في الانتخابات الرئاسية امام لجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي

وكان السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي قد قام امس بالاطمئنان على جاهزية لجنة الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين والتي مقرها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي.



القصير وجه بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين سواء من العاملين بالوزارة أو من سكان المناطق المجاورة وذلك لتسهيل قيامهم بالادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من صباح اليوم الاحد ولمدة ثلاثة أيام.



وزير الزراعة وجه أيضا بتوفير الاستراحات اللازمة للمواطنين وكذلك تسهيل انتقال العاملين إلى مقر اللجنة الانتخابية ولجان الوافدين وتشجيعهم على المشاركة، وتذليل أي عقبة تحول دون حصول العامل على حقه الانتخابي.