محافظ البنك المركزي: نتعامل باستباقية مع الأزمات والقطاع المصرفي حقق نقلة قوية في التحول الرقمي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنوك تتعامل مع الأزمات باستباقية مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعمل من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية ومواجهة الأزمات.

وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان (تأثيرات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة العربية) أن القطاع المصرفي حقق نقلة قوية في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية التحتية.

وتابع: نعمل من أجل صالح المجتمعات وصالح الاستقرار والمواطن.. مشيرا إلى ان ٣٨ مليون مواطن يتعاملون مع البنوك المصرية واصبح في كل بيت حساب بنكي.

وذكر أن البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، وحافظنا على العمالة ومستويات الأسعار، وتضاعف إنتاج الشركات خلال 2020 مقارنة بعام 2019، مما جعل النمو الاقتصادي يصل إلى مستويات عالية جدا.

ولفت إلى أن البنك المركزي تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية.

وأشار إلى أن المركزي استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنعنا الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر.

وذكر أن هذه الإجراءات نجحت في انتخاب البنك المركزي المصري من بين أفضل 10 بنوك على مستوى العالم.

كتب – أحمد بطران وفاطمة إمام ومحمود الصباغ