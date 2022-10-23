محافظ البنك المركزي: مهمتنا الأساسية السيطرة على التضخم

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن مهمتنا الأساسية السيطرة على التضخم .

جاء ذلك خلال ختام الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مهمتنا الأساسية السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن البنك المركزي انتهى من العقود المستقبلية ونعمل على عقود التحوط للعملة.

وأضاف أننا نتفهم أن مصداقية البنك يجب أن تكون في أعلى درجة، مشيرا إلى أن الظروف الحالية مستمرة والمحللون يرجحون عدم وجود انفراجة قريبة.

وتابع محافظ البنك المركزي: “نعمل على إنشاء مؤشر الجنيه المصري”.

وأضاف أنهم سيفعلون «مؤشر الجنيه المصري»، وهو المؤشر الذي يتعامل مع بعض العملات وأسعار الذهب، موضحا أن الهدف من هذا المؤشر ألا يكون الدولار هو عامل القياس الوحيد، وإنما إتاحة رؤية عامة لوضع العملية المحلية بالقياس إلى الكثير من العملات الأخرى.