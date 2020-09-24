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محافظ البنك المركزي : مستعدون لحل أي مشكلات تواجه المصدرين

محافظ البنك المركزي قال ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
صفية حمدي 12:07 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 12:07 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعداد القطاع المصرفي لحل أي مشكلات تواجه المصدرين، قائلًا “هدفنا جميعًا دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات”.

محافظ البنك المركزي قال ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وشارك فيه طارق عامر ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة.

إضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وشارك أيضًا رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

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وأكد محافظ البنك المركزي سعادته لعقد هذا الاجتماع والذي يستهدف دعم الصادرات المصرية.

وطرح رؤساء المجالس التصديرية عددًا من المطالب على محافظ البنك المركزى، وأكد أنه ستتم دراستها.

وتوجّه المصدّرون بالشكر والثناء على ما تتخذه الحكومة من قرارات فورية تدعم قطاع التصدير، وأكدوا أنهم سوف يبذلون قصارى جهدهم لزيادة الصادرات المصرية خلال هذه المرحلة.

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وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تأكيد ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيرًا للجهود المبذولة على كل الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية.

ونوه بأن اجتماع اليوم شهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع لرؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج فى عدد من القطاعات الواعدة، بما ينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعًا للمصدرين، وسعيًا للانتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم.

وشدد على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، وقال إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، “يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم”.

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بقلم صفية حمدي

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