محافظ البنك المركزي: سننشأ مؤشر الجنيه المصري كي لا يكون الدولار عامل القياس الوحيد

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ، إنه سيتم إنشاء «مؤشر الجنيه المصري»، وهو المؤشر الذي يتعامل مع بعض العملات وأسعار الذهب.

وأوضح محافظ البنك المركزي في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي أن الهدف من هذا المؤشر ألا يكون سعر الدولار هو عامل القياس الوحيد، وإنما إتاحة رؤية عامة لوضع العملية المحلية بالقياس إلى الكثير من العملات الأخرى.

وقال إننا نعمل في الوقت الحالي على عقود التحوط للعملة، وانتهينا من العقود المستقبلية.

يُشار إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام.

وناقشت الجلسة الثالثة، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار.