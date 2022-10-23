محافظ البنك المركزي: تخفيض تكلفة السلع المستوردة الحل الأنسب في ظل الحرب بأوكرانيا

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن الأزمة المالية الحالية الناتجة على إثر إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والمصنفة علي أنها صدمة عرض في الأساس، يكون حلها الأنسب هو العمل علي خفض تكلفة السلع المستوردة .

وأضاف حسن عبدالله خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن رفع أسعار الفائدة يكون فعّال بشكل كبير في ظل حدوث الصدمات الاقتصادية النابعة من جانب الطلب.

وأكد أن الأزمة المالية الحالية الناتجة علي إثر إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والمصنفة علي أنها صدمة عرض في الأساس، يكون حلها الأنسب هو العمل علي خفض تكلفة السلع المستوردة.

وقال إن الأزمة المالية مستمرة وليس من المتوقع أن تكون هناك انفراجة قريبة، وذلك حسب توقعات المحللين الاقتصاديين الدوليين، مضيفاً أن تركيز البنك المركزي في الفترة الحالية هو السيطرة علي التضخم.

وناقشت الجلسة الثالثة، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار.

ويُشار إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام.