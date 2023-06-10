محافظ البنك المركزي السويسري : قد نضطر لرفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم

قد يضطر البنك المركزي السويسري لرفع أسعار الفائدة، في مسعى منه للسيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من المستهدف، وفق ما ذكره رئيس المصرف الوطني السويسري توماس جوردان.

ونقلت صحيفة كورييري ديل تيتشينو عنه دفاعه عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار في الأسعار، وأشار إلى أن مثل هذا الاستقرار سيتحقق عندما يكون التضخم دون الاثنين في المئة ولكن في الوقت نفسه بالمنطقة الإيجابية.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الإثنين أن التضخم انخفض في سويسرا في مايو على أساس سنوي إلى 2.2%، لكنه يظل بذلك أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك بين صفر و2% منذ فبراير 2022.

ورغم تراجع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، فإن توقعات المحللين والسوق تشير إلى أن المركزي سيرفع الفائدة في اجتماعه المقرر في 22 يونيو.