محافظ البنك المركزي: الجنيه زاد بنسبة 100% مقابل الليرة التركية

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن العملة المحلية زادت عن الليرة التركية بنسبة 100%، كما زادت عن الجنيه الاسترليني واليورو.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، إن مصر ليست دولة مصدرة للبترول حتى تكون الأسعار فيها مرتبطة بالدولار، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستعلن، خلال الفترة المقبلة، توقعاتها عن معدلات التضخم في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس البنك المركزي أن الهدف من إنشاء مؤشر الجنيه المصري ألا يكون الدولار هو عامل القياس الوحيد، وإنما إتاحة رؤية عامة لوضع العملية المحلية بالقياس إلى الكثير من العملات الأخرى.

قال المحافظ إننا نعمل في الوقت الحالي على عقود التحوط للعملة، وانتهينا من العقود المستقبلية.

وأضاف أنه سيتم إنشاء «مؤشر الجنيه المصري»، وهو المؤشر الذي يتعامل مع بعض العملات وأسعار الذهب.