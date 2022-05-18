محافظ البنك المركزي : البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد

أن البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، واحفظنا على العمالة ومستويات الأسعار، وتضاعف إنتاج الشركات خلال 2020 مقارنة بعام 2019، مما جعل النمو الاقتصادي يصل إلى مستويات عالية جدا.

لفت إلى أن البنك المركزي تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية.

أشار إلى أن المركزي استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنعنا الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر.

أشار إلى أن هذه الاحراجات نجحت في انتخاب البنك المركزي المصري كأفضل ١٠ بنوك على مستوى العالم.

كتب : احمد بطران ومحمود الصباغ وفاطمة إمام