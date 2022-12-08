محافظ البنك المركزي : اتفاقية تحويل رواتب المتقاعدين في الدول العربية تدعم استقرار الجنيه

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن اتفاقية “المركزي” مع نظيره العراقي والأردني فيما يتعلق بتحويل رواتب المتقاعدين في الدول العربية تأتي أهميتها بمدى إمكانية تطبيقها على جوانب أخرى مثل التجارة البينية وتحويل المدفوعات ما بين الأطراف، مما بلا شك سيدعم استقرار الجنيه على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف محافظ البنك المركزي، في لقاء مع CNBC عربية، على هامش الاجتماع السابع عشر لصندوق النقد العربي، أن الاجتماع مهم، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول النامية والمتقدمة، مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأعلن كل من البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري ومنصة “بُنى” (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قِبل صندوق النقد العربي)، مبادرة عربية مشتركة لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربية باستخدام منصة “بنى”.

وقال حسن عبد الله، في بيان، إن البنك المركزي المصري يحرص دائمًا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، حيث تمثل المبادرة الجديدة خطوة رائدة في هذا الاتجاه، من خلال تقديم حلول دفع عربية حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية، وجودة وكفاءة الخدمات المالية الإقليمية بين الدول العربية.