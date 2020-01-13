محافظ البنك المركزى: سنعمل على إزالة 60 مصنعًا متعثرًا من القوائم السلبية وإعادة تمويلها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية إنه عقدت اجتماعات مع مسئولي 60 شركة ومصنعاً متعثراً لبحث أسباب التعثر، ولأجل العمل على حلها في إطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات بملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين.

وقال خلال مشاركته في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم إنه تم اتخاذ إجراءات واضحة بالتنسيق مع البنوك المختلفة بالفعل.

وأضاف محافظ البنك المركزي، مؤكدا أنهم مستمرون في بحث كل الملفات، وأنهم سيعملون على إزالة أسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبية، كما ستتم أيضا إعادة تمويلها مرة أخرى.

وأوضح محافظ البنك المركزي أنه يتم التنسيق في ذلك مع كل الجهات المعنية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في ملف المتعثرين.

وقال إنهم سوف يرسلون تقريرًا مفصلًا بما تم في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إن الحكومة تضع على أجندة اهتماماتنا حالياً دفع عجلة الاستثمار، من خلال إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عن تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

وعقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بحضور عدد من المستثمرين، وسيدعى إليها مستثمرون آخرون، وسرد رئيس الوزراء عدداً من البنود التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع.