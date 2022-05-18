محافظ البنك المركزى: المصارف العربية مفخرة الاقتصاد العربي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن المصارف العربية أصبحت مفخرة الاقتصاد العربي حيث تمثل الأمان والاستقرار للمجتمعات.



وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان تأثيرات الأزمة الدولية وتأييرها على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة العربية، أن قدرات المصارف العربية على مدار العقود الماضية جعلتها صمام الأمان للاستقرار النقدي لمجتمعاتنا، لافتا إلى أن دور البنوك والاستثمارات التي تضخها المصارف تتجاوز أي خطط استثمارية أخرى، وهو ما يؤكد أنها العامل الأساسي في تنمية الدول العربية.



وأشار إلى أن عمل البنوك يتناول ويمس حياك الأفراد سواء من التمويل أو الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء أو الاستثمار في المشروعات الجديدة وتوزيع وإدارة النقد على مستويات المجتمعات، وتنفيذ عمليات التجارة دون أي أخطاء.