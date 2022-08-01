محافظ البحيرة : 13 مليار جنيه تكلفة 157 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي

قدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عرضا خلال جولة رئيس الوزراء اليوم بالمحافظة حول أبرز المشروعات القومية في نطاق المحافظة بوجه عام، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف المصري بوجه خاص.

وذكر فيما يتعلق بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أن هناك 157 مشروعا في هذا القطاع بتكلفة إجمالية تبلغ 13.1 مليار جنيه، تم تنفيذ 77 مشروعًا منها، وجار العمل في تنفيذ 80 مشروعًا.

واستعرض نماذج من العمل في محطة مياه المحمودية، وتوسعات محطة صرف إدكو، بالإضافة إلى محطة صرف صحي النجيلة بكوم حمادة، ومحطة مياه المجد بالرحمانية، ومحطتي راس كاوتش وعقد 4 بكفر الدوار، ومشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقريتي حمد منيسى وروضة المغازى، والصرف الصحي بالمعدية.

وتطرق اللواء هشام آمنة إلى مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة مشيرا إلى أن عددها يصل إلى 57 مشروعا، تم الانتهاء من تنفيذ 25 طريقا وإقامة 4 كباري، وجار العمل بتنفيذ 11 طريقا و16 كوبري، إضافة إلى المحور الرابط، والقطار السريع، ومحور المحمودية.

واستعرض أمام رئيس الوزراء في هذا الصدد من خلال اللقطات المصورة مشروع إنشاء كوبري مشاة الشهيد العقيد رامي حسنين بإيتاي البارود، وتنفيذ كوبري دمنهور العلوي، بالإضافة إلى افتتاح كوبرى المشاة أعلى الطريق الزراعي بقرية زهرة بكفر الدوار، ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأيضا إلغاء التقاطع مع مدخل كوم اشو وكنج عثمان بكفر الدوار، وإنشاء كوبري معمل القزاز بكفر الدوار، وكوبرى الحويحى، وكوبري دسونس أم دينار العلوي، فضلا عن مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية، إضافة إلى رفع كفاءة طريق إدكو – دمنهور من مدخل مدينة إدكو حتى كوبرى عاشور بطول 27 كم، وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الزراعي أمام منطقة دنشال، ورفع كفاءة كل من طريق دمنهور المحمودية والطريق الصحراوي، كما استعرض المحافظ أعمال تطوير دوران أبو حمص بالطريق الزراعي.

وأضاف محافظ البحيرة فيما يتعلق بمشروعات قطاع الري، أنها تشمل 338 مشروعاً، منها 150 مشروعا للري، بجانب تبطين 188 ترعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

ولفت إلى أن أهم مشروعات قطاع الري تتركز في محطة صرف كل من الخيري، والدشودى، وشريشرة، وتروجى، ومحطة طابية العبد برشيد التي تم افتتاحها، كما أشار المحافظ إلى محطة العفير بترعة جزيرة الجامع التي تعمل بالطاقة الشمسية.

مستعرضا عددا من نماذج الترع التي تم تأهيلها من بينها ترعة حبيب بمركز كفر الدوار مقارنة بوضعها السابق على التطوير.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، نوّه اللواء هشام آمنة إلى أن هناك 441 مشروعاً بتكلفة إجمالية تبلغ 11.1 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 285 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 10.7 مليار جنيه، بمعدل إنجاز تصل نسبته إلى 65%.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تحدث محافظ البحيرة عن أن مشروعات ذلك القطاع تشمل تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة قيمتها 2.2 مليار جنيه، حيث تم استلام 254 مدرسة منها بنسبة إنجاز تبلغ 73%.

وفيما يخص قطاع التعليم العالي، قال المحافظ أن هناك 9 مشروعات يتم تنفيذها في نطاق المحافظة في هذا القطاع بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 1.65 مليار جنيه، تم استلام 5 مشروعات منها، بينما تضم مشروعات قطاع الثقافة 5 مشروعات وتم الانتهاء من 4 مشروعات، ومنها تطوير قصر الثقافة بكل من وادي النطرون، ودمنهور، ومركز ثقافي كوم الحاصل بالدلنجات.

وعن مشروعات قطاع الإسكان في محافظة البحيرة، أوضح اللواء هشام آمنة أن الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بهذا القطاع تبلغ 7992 وحدة على أربع مراحل بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضاً عدداً من نماذج الوحدات المقامة في كفر الدوار، ووادي النطرون، وغرب خط سوميد.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، نوه إلى المشروعات المدرجة ضمن هذا القطاع، وتضم المعهد الطبي القومي بدمنهور، ومستشفى كوم حمادة المركزي، ومستشفى دمنهور العسكري، موضحا أن إجمالي عدد المشروعات يبلغ 79 مشروعا بتكلفة قيمتها 3.3 مليار جنيه، وفي هذا الصدد استعرض اللواء هشام آمنة عددا من نماذج المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي في نطاق المحافظة، بالإضافة إلى 14 سيارة إسعاف جديدة.

وتطرق محافظ البحيرة إلى تطوير منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والسيول، من خلال 231 معدة جديدة للمساعدة في إحداث التطوير المنشود، لافتا إلى أن قطاع البيئة أصبح يتمتع بقدرات كبيرة بعد أن غدا لديه 890 معدة، و3 مصانع تدوير، بجانب مدفن صحي، و3 مقالب عمومية، إضافة إلى محطتي تجميع وسيطة، كما تم دعم الحماية المدنية بـ 9 سيارات وتجهيزها بعدد 66 ماكينة شفط مياه.

وخصص اللواء هشام آمنة جانباً من شرحه للحديث عن مشروع تطوير مدينة رشيد الأثرية والذي يشهد تنفيذ 18 مشروعا، تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا منها، وتشمل المشروعات مجمع مواقف رشيد الجديد، وسوق الخضار النموذجي، وسوق السمك الجديد.

كما يتم حاليا العمل على الانتهاء من تنفيذ إنشاء مبنى مرور رشيد بنسبة 95%، وتم تطوير السجل المدني ، ورفع كفاءة ممشى الكورنيش، بجانب تطوير ميناء الصيد بنسبة تنفيذ تبلغ 97%.

وخلال عرضه أمام رئيس الوزراء عن المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة البحيرة، تطرق اللواء هشام آمنة لما يتم تنفيذه حاليا من أعمال إنشاءات في مدينة رشيد الجديدة والعمارات السكنية ذات الطابع المميز، ومشروع “بشاير الخير” على مساحة 43.4 فدان، وتحدث عن تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بما يشمله ذلك من رصف طرق وإنارة دير الأنبا بيشوي، وأعمال إنارة طريق دير البراموس.

وفي الوقت نفسه، نوّه إلى مشروعات المناطق الصناعية بالمحافظة وعددها 335 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون و85 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، مستعرضا نماذج لعدد من الوحدات والمجمعات الصناعية، وتحدث كذلك عن المجمع السكني للحرفيين، والمنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور.

وعقب انتهاء العرض قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإهداء نسخة من المصحف الشريف، ودرع المحافظة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكداً أنها تسهم في دفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، خاصة مشروعات “حياة كريمة”.