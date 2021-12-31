محافظ البحيرة: 1262 معدة وطاقما للتعامل مع الأمطار

انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة منذ أمس الخميس، إنتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، لرفع التراكمات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين .

وأشار إلى أن المحافظة استعدت من خلال 1262 معدة وطاقما بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور .

كما وجه المحافظ باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

والمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

وأكد محافظ البحيرة استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري وحلها فى أسرع وقت .

وتشهد البحيرة نشاطا للرياح، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا متوقعة بنسبة ( 60- 80% ) على، فترات متقطعة .

ووجه المحافظ إدارة الأزمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والالتزام بكل التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

كما وجه بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة .

ويهيب محافظ البحيرة بالمواطنين فى حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى ، وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التى تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .

وكذا تم تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وكذا تم فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، والتواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي ، و عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .

و أكد محافظ البحيرة أنه تم تقسيم المحافظة إلى ثلاثة قطاعات تحت إشرافه المباشر وهى عبارة عن القطاع الجنوبي ويشمل مراكز ( أبو المطامير – وادي النطرون – بدر – مدينة النوبارية – الأجزاء الجنوبية من الدلنجات – كوم حمادة ) بقيادة د/ نهال بلبع – نائب المحافظ ، و القطاع الأوسط ويشمل مراكز ( دمنهور – إيتاي البارود – حوش عيسى – الرحمانية – شبراخيت – باقي مركزي كوم حمادة والدلنجات ) بقيادة المهندس حازم الأشموني – السكرتير العام .

كما يضم القطاع الشمالي ويشمل مراكز ( أبو حمص – كفر الدوار – المحمودية – إدكو – رشيد ) بقيادة اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد .

ومع بداية موجة الأمطار التى يشهدها القطاع الجنوبي، أشارت د/ نهال بلبع، إلى أنه تم على الفور ومع انعقاد غرف العمليات الفرعية والتوقعات بدخول السحب الكثيفة إلى غرب وجنوب المحافظة والتى يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة والمتوقع أن تكون رعدية وقد يصاحبها تساقط حبات البرد تم انتشار كافة المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المدن والقرى بالقطاع وعلى الطريق الصحراوي وطريق الخدمات والتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، لرفع التراكمات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين .

كما يتم المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .

وأكد “آمنة” على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيداً بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأوضح أنه منذ عام 2018 وحتى الآن تم بناء وإفتتاح أكثر من 320 مسجدا بتكلفة تجاوزت 435 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك خلال أداء اللواء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه حازم الأشموني السكرتير العام واللواء/ محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد بالتزامن مع إفتتاح مسجد البحري بقرية كوم شريك بكوم حمادة على مساحة 1032 و بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و650 ألف جنيه .

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان “اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها” أن للوقت أهمية عظيمة وقيمة غالية نفيسة في حياة الإنسان وهو من أجلّ النعم التي أمتن الله (عز وجل) بها علينا فيجب اغتنامه في أعمال الخير التي تنفع النفس والمجتمع والوطن .