الإسكندرية

محافظ البحيرة يوافق على إنشاء 83 مشروعا استثماريا بتكلفة تتجاوز مليارا وتوفر 2633 فرصة عمل

ضمن حصاد عام ٢٠٢١ بالبحيرة
السيد فؤاد 9:09 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 9:09 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئاسة الجمهورية، لبناء الدولة الحديثة حيث تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية والبناء وإقامة المشروعات القومية والإستثمارية التى تلبي كافة الإحتياجات بمختلف القطاعات والمرافق والجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه .

اقرأ أيضا  «مستثمرى برج العرب» : تعميق التصنيع المحلى يتطلب تنفيذ التكليفات الرئاسية بمنح حوافز تشجيعية

وأضاف محافظ البحيرة في بيان أننا نجني الآن ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين .

وأكد أن البحيرة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم وأن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة .

اقرأ أيضا  بعد تعطل حركة المرور لساعتين.. تفاصيل حل أزمة الطريق الصحراوي بالإسكندرية

وأشار محافظ البحيرة أنه تم خلال عام ٢٠٢١ فقط الموافقة من خلال اللجنة العليا للإستثمار على إنشاء ٨٣ مشروع إستثماري داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إجمالية مليار و١٥٠ مليون و٥٨٣ ألف و٦٩٢ جنية يوفر ٢٦٣٣ فرصة عمل .

وتنوعت تلك المشروعات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وخدمية وسياحية .

كما أشار محافظ البحيرة أنه تم طرح أراضي المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى خلال الفترة من ٢٠٢١/٩/٦ م وحتى ٢٠٢١/١٠٦ م وتقدم ٦٤ مشروع جاري السير فى إنهاء إجراءات التخصيص لهم .

اقرأ أيضا  تعرف على أهم سفن الحاويات التي تعرضت حمولاتها للتلف بسبب الأحوال الجوية (صور)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

محافظ الإسكندرية: حريصون على تقديم الدعم للقطاع الصناعي وتشجيع المناخ الاستثماري

مها يونس 9:23 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

تعطيل الدراسة غدا بجامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين»

مها يونس 5:52 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع الاستعدادات للطقس السيئ

معتز محمود 4:40 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

خالد شعيب يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة ومدينة مرسى مطروح

معتز محمود 4:01 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم سوء الأحوال الجوية

السيد فؤاد 2:56 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

«ميناء الإسكندرية» تطرح 38 ألف متر مربع فى المنطقة الخامسة بحق انتفاع 7 سنوات

السيد فؤاد 10:14 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21