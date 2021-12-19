محافظ البحيرة يوافق على إنشاء 83 مشروعا استثماريا بتكلفة تتجاوز مليارا وتوفر 2633 فرصة عمل

ضمن حصاد عام ٢٠٢١ بالبحيرة

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئاسة الجمهورية، لبناء الدولة الحديثة حيث تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية والبناء وإقامة المشروعات القومية والإستثمارية التى تلبي كافة الإحتياجات بمختلف القطاعات والمرافق والجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه .

وأضاف محافظ البحيرة في بيان أننا نجني الآن ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يوماً بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين .

وأكد أن البحيرة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم وأن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة .

وأشار محافظ البحيرة أنه تم خلال عام ٢٠٢١ فقط الموافقة من خلال اللجنة العليا للإستثمار على إنشاء ٨٣ مشروع إستثماري داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إجمالية مليار و١٥٠ مليون و٥٨٣ ألف و٦٩٢ جنية يوفر ٢٦٣٣ فرصة عمل .

وتنوعت تلك المشروعات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وخدمية وسياحية .

كما أشار محافظ البحيرة أنه تم طرح أراضي المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى خلال الفترة من ٢٠٢١/٩/٦ م وحتى ٢٠٢١/١٠٦ م وتقدم ٦٤ مشروع جاري السير فى إنهاء إجراءات التخصيص لهم .