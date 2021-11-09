محافظ البحيرة يوافق على إقامة 26 مشروعا استثماريا تهدف لتوفير 1436 فرصة عمل مباشرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال إجتماعها اليوم برئاسة اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة، وبحضور م/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة ٢٦ مشروع إستثماري مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية مليار و٨٨ مليون جنية وتوفر ١٤٣٦ فرصة عمل مباشرة.

المشروعات الجديدة عبارة عن محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة ٣٦٨٠ م٢ بتكلفة ١٧ مليون جنية، وتوفر ٥٠ فرصة عمل وثلاجة خضر وفاكهة على مساحة ٥٢٠ م٢ بناحية النمرية بمركز أبو المطامير بتكلفة ٢.٣٣ مليون جنية وتوفر ٧ فرص عمل .

بالاضافة إلى مشروع إنتاج داجني بمشتملاته على مساحة ٢ فدان بناحية وادي النطرون بتكلفة ٤ مليون جنية ويوفر ١٥ فرصة عمل، مشروع بداري تسمين بـ ٦ عنابر بمساحة ٨٤٠٠ م٢ وميزان بسكول بمساحة ٢٠٠ م٢ بناحية مركز وادي النطرون بتكلفة إجمالية ٧٥ مليون جنية ويوفر ١١٥ مليون جنيه، بالاضافة إلى ٥ منافذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة ٣٨٤ م٢ بناحية مركز بدر بتكلفة ١٩ ألف جنية وتوفر ١٣ فرصة عمل .

كما تمت الموافقة على انشاء مزرعة تربية مواشي (تسمين) على مساحة ٤٠٠٠ م٢ بطاقة ٩٠٠ رأس بناحية غرب النوبارية بأبو المطامير بتكلفة ٦.٥ مليون جنية وتوفر ٣ فرص عمل، و مصنع للغزل والنسيج بمشتملاته على مساحة ٢٥ ألف م٢ بناحية قرية الشعراوي بأبو المطامير بتكلفة ٢٧.٥ مليون جنية ويوفر ٢٢٥ فرصة عمل، بالاضافة إلى مشروع مجرشة ذرة على مساحة ٧٠٠ م٢ بناحية وادي النطرون بتكلفة ٣ مليون جنية وتوفر ١٠ فرص عمل .

كما تمت الموافقة على ثلاجة حفظ خضر وفاكهة على مساحة ٢٥٨٠ م٢ بناحية قرية أم صاير بمركز بدر بتكلفة ٧.٢٥ مليون جنية وتوفر ٣٠ فرصة عمل ، علاوة مشروع إنتاج داجني على مساحة ١٠٠٠ م٢ بناحية وادي النطرون بتكلفة ٤ مليون جنية وتوفر ١٠ فرص عمل ، علاوة على ٤ عنابر تسمين أرانب على مساحة ٧٥٠٠ م٢ بناحية قرية الشجاعة بأبو المطامير بتكلفة ٥.٣ مليون جنية وتوفر ٨ فرص عمل .

كما تم الموافقة على حظيرة إنتاج حيواني بمشتملاته على مساحة ٢٠٠٠ م٢ بقرية الصداقة بأبو المطامير بتكلفة ٦.٥ مليون جنية وتوفر ٦ فرص عمل، و مزرعة دواجن بدارى تسمين بمساحة ٦٠٠ م٢ بناحية قرية البيضا بوادي النطرون بتكلفة ١.٧ مليون جنية وتوفر ٥ فرص عمل، ومزرعة تربية وتسمين مواشي على مساحة ١٨٧٥ م٢ بناحية أبو المطامير بتكلفة ٣.٥ مليون جنية وتوفر ١٠ فرص عمل.

ووافقة المحافظة على ٥ منافذ بيع منتجات زراعية على مساحة ٢١١٢ م٢ بناحية النجاح بمركز بدر بتكلفة ٩٠٠ ألف جنية وتوفر ١٠ فرص عمل ، و مشروع بداري تسمين ١٤٢٨ م٢ بناحية مركز وادي النطرون بتكلفة ٨ مليون جنية وتوفر ١٠ فرص عمل، ومشروع وحدة تصنيع عبوات بلاستيك على مساحة ٣٦٦ م٢ بمركز بدر بتكلفة ١.١٦ مليون جنية توفر ١٠ فرص عمل .

علاوة على مشروع بداري تسمين بـ ٦ عنابر بمساحة ١١٣٤٠ م٢ بوادي النطرون بتكلفة ١٦.١٦ مليون جنية توفير ١٢ فرصة عمل ، و ثلاجة حفظ خضروات وفاكهة ولحوم ودواجن على مساحة ٣٠٠ م٢ بناحية عباس العقاد بحوش عيسى بتكلفة ٥٢٥ ألف جنية وتوفر ٤ فرص عمل ، و محطة فرز وتعبئة خضروات وفاكهة على مساحة ١٨٧٢ م٢ بناحية فرنوى بشبراخيت بتكلفة ١.٧٢ مليون جنية وتوفر ٥٦ فرصة عمل.

ووافقت المحافظة على انشاء محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة و١٠ منافذ بيع منتجات زراعية على مساحة ١٢٥٠ م٢ بناحية أبو المطامير بتكلفة ٨ مليون جنية وتوفر ٦٠ فرصة عمل ، و محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة ١٦١٧ م٢ بناحية وادي النطرون بتكلفة ٨ مليون جنية وتوفر ٤٠ فرصة عمل ومصنع خلط وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية ومطهرات الصحة العامة على مساحة ٢٦٥٠ م٢ بناحية أبو المطامير بتكلفة ١.٣٣ مليون جنية وتوفر ٢٥ فرصة عمل .

كما تمت الموافقة على انشاء حظيرة إنتاج حيواني بمشتملاته بتكلفة ٣٠٠٠ م٢ بناحية أبو المطامير بتكلفة ١١ مليون جنية وتوفر ٢٠ فرصة عمل، و ثلاجة خضروات وفاكهة بمشتملاتها ومصنع عبوات بلاستيك على مساحة إجمالية ٢٥ ألف م٢ بغرب الطريق الصحراوي بناحية أبو المطامير بتكلفة إجمالية ٦.٥ مليون جنية وتوفر ٤٢ فرصة عمل .

كما وافقت اللجنة مبدئياً على مشروع خاص بالإنتاج الداجني على مساحة إجمالية ٨٣٤٧٤ م٢، بناحية وادي النطرون سيضم ٣ محطات دواجن أمهات بياض ومحطة دواجن بدارى تسمين و١٠ محطة إنتاج بيض المائدة ومحطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة وثلاجة حفظ خضر وتبريد وتجميد خضار وفاكهة بتكلفة ٨٤٩ مليون جنية ويوفر ٦٠٠ فرصة عمل مباشرة بخلاف العمالة الموسمية والغير مباشرة .

كما تم الموافقة المبدئية على تخصيص مساحة ٣٠٤ فدان لإقامة الغابة الشجرية بجوار المنطقة الصناعية بوادي النطرون لإحدى الشركات بنظام حق الإنتفاع لمدة ٢٥ عام لزراعة الغابة الشجرية بإستخدام مياة الصرف المعالج بمحطة الصرف بطاقة ٢٠ ألف م٣ / يوم وبتكلفة ١٢ مليون جنية وتوفر ٤٠ فرصة عمل، حيث أن المشروع سوف يعمل على التخلص الآمن من مياة الصرف الصحي في زراعة الأشجار الخشبية التي تستخدم في صناعة خشب MDF كما يعمل على تخفيض نسبة carbon Footprint التي تساعد في تحسين البيئة وتقليل الانبعاث الكربوني، وسيتم زراعة أشجار السيسبان والكافور والجازورينا بنظام الري بالتنقيط بكمية مياة مستخدمة من مياة الصرف الصحي المعالج .

هذا وقد أكد محافظ البحيرة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وزيادة مصادر الدخل، مما سيسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية .