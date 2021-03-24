الإسكندرية

محافظ البحيرة يناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات جدية التصالح لمخالفات البناء

مؤكدا أن آخر مهلة للتصالح في بعض مخالفات البناء ٣١ مارس الجاري
السيد فؤاد 10:02 م, الأربعاء, 24 مارس 21 10:02 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصةً بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجاري.

أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

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وأشار المحافظ أنه تم منذ بداية فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن ٢٨٠ ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و١٥٥ مليون جنيه.

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وصرحت المهندسة منال عبد المنعم – المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.

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بقلم السيد فؤاد

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