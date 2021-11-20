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محافظ البحيرة يقرر مد تعطيل الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات
منتصر محمود 4:54 م, السبت, 20 نوفمبر 21 4:54 م, السبت, 20 نوفمبر 21

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نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مد تعطيل الدراسة غداً الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

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حيث تشهد المحافظة منذ فجر اليوم السبت حالة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على عدة مناطق من المحافظة.

وتواجه فرق وأطقم الأزمات والتدخل بالمحافظة تلك الموجة بأكثر من ١٢٦٢ طاقما ومعدة.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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