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محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل

نظراً للتوقعات بسوء الأحوال الجوية وحرصاً على الطلاب
محمود خاطر 9:00 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 9:00 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة تعطيل الدراسة يوم السبت القادم 20 نوفمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (للطلاب والمعلمين) بنطاق المحافظة.

وأوضح بيان عن المحافظة أن ذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وأشار إلى أن ذلك على أن يستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.

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ومن المتوقع اعتباراً من فجر يوم السبت 20 نوفمبر أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطارا متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحياناً على عدة مناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح -البحيرة – كفر الشيخ ) وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

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بقلم محمود خاطر

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