محافظ البحيرة يفتتح معهد التمريض بقرية صفط الحرية بإيتاي البارود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حرص الدولة على دعم مهنة التمريض والاهتمام بها لكونها أحد أهم دعائم المنظومة الصحية وضرورة إعداد كوادر تمريض على كفاءة عالية ومستوى طبي متميز يساعد في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية وعلاجية للمرضى بمختلف المستشفيات.

مشيراً إلى إستمرار الجهود للإرتقاء بالمستوى التعليمي لأبنائنا طلاب مدارس التمريض على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال إفتتاح اللواء المحافظ لمعهد التمريض بقرية صفط الحرية بإيتاي البارود المقام على مساحة 992م2 بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنية وهو عبارة عن دور أرضي ودورين علويين ويضم 50 غرفة و2 مُصلى و6 حمامات للرجال والسيدات بالإضافة إلى مبنى مكون من جناحين يربط بينهما طرقة بها 4 غرف دراسية و يستوعب المعهد 840 طالب بالفرقة الأولى و337طالب بالفرقة الثانية وبه 83 عضو هيئة تدريس.

يذكر أنه قد صدر قرار رقم 407 لسنة 2017 بتحويل مستشفى التكامل بصفط الحرية كملحق بمبنى المعهد الفني الصحي بالإسكندرية وقد تم نقل القوة الاستيعابية لمعهد تمريض زاوية غزال لصفط الحرية وفى 17 ابريل تم إعلان المعهد كفرع البحيرة من المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

كما أكد اللواء هشام آمنة أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة وتسعى جاهدة لتشجيع إقامة مثل تلك الصروح الطبية التي تساعد على تحسين مستوى المنظومة الصحية بنطاق المحافظة، مشيراً أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين مديريتي التربية والتعليم والصحة للعمل على إزالة كافة العقبات والمشاكل التي تعترض العملية التعليمية بالمعهد.