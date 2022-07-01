محافظ البحيرة يفتتح معرض المواد الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة في رشيد

افتتح اليوم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض السلع الغذائية واللحوم بمدينة رشيد، والذي نظّمته المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية التموين والغرفة التجارية. وهو يعدّ المعرض الثامن الذى يتم افتتاحه خلال الأيام القليلة الماضية بعد إفتتاح معارض دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وإيتاي البارود وحوش عيسى وشبراخيت وأبو المطامير؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفى إطار الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً الفئات البسيطة ومحدودة الدخل والعمل على توفير احتياجاتهم بالجودة والمواصفات المطلوبة والأسعار التنافسية.

ويضم المعرض قسمًا خاصًّا باللحوم البلدية بكل أنواعها و12 جناحًا لعدد من العارضين بكبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

وقد قام اللواء المحافظ بتفقُّد أجنحة المعرض الذى تضمن مختلف المنتجات من المواد الغذائية والسلع الأساسية والخضر والفاكهة والمنظفات،

بالإضافة إلى اللحوم البلدية والتى تباع بالمعرض بأسعار تتراوح بين 100 لـ135 جنيهًا، بالإضافة لأقسام المجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، وأقسام للملابس والأحذية والأدوات المنزلية ولعب الأطفال،

بالإضافة إلى عرض منتجات مشروع المرأة المعيلة والتي شملت صناعة السجاد اليدوى، وأعمال الأركت والجريد.

كما تفقّد عددًا من السيارات المخصصة لبيع وعرض السلع الغذائية واللحوم المجمدة التابعة لمبادرات “معًا لمحاربة الغلاء” و”كلنا واحد”، والمقرر أن تجوب المناطق النائية بالمدينة وتوفير كل السلع بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء/ هشام آمنة أن محافظة البحيرة حريصة على توفير السلع الغذائية المتنوعة بكل المنافذ المنتشرة بجميع المراكز والمدن والتي بلغ عددها بنطاق المحافظة 3233 منفذًا تابعة للقوات المسلحة والغرفة التجارية والوحدات المحلية ومنافذ بيع منتجات مدارس التعليم الفنى، فضلًا عن المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى والنجوع بإشراف القوات المسلحة والوحدات المحلية.

مشيرًا إلى أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيداً بمستوى وجودة المعروضات، مؤكداً أن المستهدف من التوسع فى افتتاح المعارض هو العمل على ضبط الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

جدير بالذكر أن المعرض سيستمر فى عرض المنتجات والسلع أمام جمهور المستهلكين حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ، خلال افتتاح المعرض اللواء/ محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، وم/ فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، وم/ نور الهدى محمد عبد الواحد رئيس مركز ومدينة رشيد،

وم/ مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والنائب/ هشام الجاهل – عضو مجلس النواب عن رشيد، ومديرو مديريات الزراعة والطب البيطري ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.