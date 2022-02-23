الإسكندرية

محافظ البحيرة يعتمد 16 مشروعا لتنمية وتطوير مركز إدكو

أهمها إنشاء خط مياة 1.2 كم لمنطقة بئر شلبي ورفع كفاءة محطة ضخ إدكو وإنشاء سوق محلي لتجارة الأسماك والخضراوات والفاكهة
السيد فؤاد 6:58 م, الأربعاء, 23 فبراير 22 6:58 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

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اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لوحات وتقارير المرحلة الأولى من التصميمات لـ ١٦ مشروعا مقترحا تنفيذها بمركز ومدينة إدكو، والتي تشمل إعادة تأهيل شارع المصيف، وإنشاء خط مياة ١.٢ كم لمنطقة بئر شلبي، ورفع كفاءة محطة ضخ إدكو.

كما تشمل المشروعات إنشاء سوق محلي لتجارة الأسماك والخضراوات والفاكهة، وإمداد النقاط المنخفضة فى مناطق الدراسة فى شبكة الصرف (كوم العابدين – بئر شلبي – القطاع الخامس – حابوسة)، بالإضافة إلى إنشاء حديقة عامة جديدة، وإنشاء خطوط لإعادة تدوير المخلفات البلاستيك.

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وتشمل المشروعات أيضًا صيانة مبنى الورش الحرفية بمدرسة إدكو الصناعية بنين، وتجديد محطة رفع مركز الشرطة، وإحلال وتجديد شبكات إنحدار الصرف الصحي، أعمال رصف الإنترلوك لتقاطعات بشارع صلاح سالم وشارع الجمهورية وشارع سعد زغلول ، و تجديد وفرش مستشفى إدكو العام .

كما يتم استبدال رصف الطبقة السطحية لطريق جمال عبد الناصر ، ورصف طريق الخدمة، وتحسين شبة الكهرباء لمنطقة الطوبية، وكذا مشروع تجديد ملاعب مراكز الشباب (السلام – – إدكو – نادي إدكو.

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وصرحت المهندسة منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط العمراني أنه جارٍ تطوير البنية التحتية لمدينة إدكو بالتنسيق مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وصندوق التنمية الحضارية والوحدة المحلية.

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بقلم السيد فؤاد

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