محافظ البحيرة يعتمد عددا من المخططات التفصيلية للقرى والمدن

في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة، اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة.

وشملت المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها كل من المخطط التفصيلي لمنطقة بئر قاسم (أ) بمدينة إدكو، والمخطط التفصيلي لمنطقة حي الأطباء بمدينة شبراخيت.

كما شملت كلا من المخطط التفصيلي لقرية منشأة بسيوني التابعة للوحدة القروية منشأة بولين بمركز كفر الدوار، والمخطط التفصيلي لقرية توابع البيضا التابعة لقرية الأمراء بكفر الدوار، والمخطط التفصيلي لقرية شبرا أوسيم التابعة لقرية دست الأشراف بكوم حماده، بالاضافة أعتماد خط تنظيم شارع أبو بكر الصديق بمدينة شبراخيت .

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم – مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الإستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية.

كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بالالتزام بالكتاب الدورى رقم 86 الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي.