محافظ البحيرة يشهد ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي للأديب سيد إمام ابن دمنهور

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تم نظمها ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الثقافة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ أن مصر لم ولن تنسى أبداً ما قدمته، وتقوم به الإمارات الشقيقة، خاصةً ما فعله أحد أعظم القادة الذين صنعوا تاريخ المجد لأوطانهم وأمتهم، وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكد أن مصر والإمارات قلباً واحداً وهو ما ظهر جلياً بعلاقات تاريخية، تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، والتعامل معها بسياسات ومواقف مشتركة يرسخ لها الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس دولة الإمارات، لما يحظى به البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة، وبما تتميز به سياستهما .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تم نظمها ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الثقافة اليوم بدار أوبرا دمنهور لتكريم الأديب المصري سيد إمام، ضمن مبادرة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي – حاكم الشارقة، حيث يهدف الملتقى لتسليط الضوء على المثقفين والكتاب والأدباء العرب الذين أسهموا فى خدمة الثقافة العربية فى العصر الحديث من خلال برنامج تكريمي تشرف عليه دائرة الثقافة بالشارقة .

جاء ذلك بحضور عبد الله محمد العويس – رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة بدولة الإمارات و محمد القصير – مدير عام الشئون الثقافية بالشارقة، وهيثم الحاج علي – رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نائباً عن الدكتورة – إيناس عبد الدايم – وزير الثقافة ، ونهال بلبع – نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير المساعد والفنان محمود حميدة والشاعر حسين القباحي – مدير بيت الشعر بالأقصر ، وأسرة الكاتب والأديب المحتفى به وعدد كبير من مثقفى وأدباء وشعراء البحيرة ومصر.

وأكد محافظ البحيرة دور رواد الفكر من الأدباء والمفكرين والشعراء والمثقفين ممن حملوا على عاتقهم رسالة الفكر التنويري ونشر الثقافة والوعي والمساهمة فى إنتاج جيل واعد صاعد قادر على حمل لواء التنمية والبناء ومحاربة الفكر المتطرف بالفكر القويم المعتدل، فبناء الإنسان يبدأ ببناء العقول.

وأشاد بالفاعلية الثقافية التى تعد هى الأولى بالوطن العربيّ ضمن مبادرة حاكم الشارقة ورعايته ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بهدف تكريم الشخصيات العربية التى أسهمت فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة .

كما أكد عبد الله العويس – رئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة أننا في مناسبة جديدة تعزز فيها مكانة الأديب والمفكر في المجتمع وتؤكد دورهم في الإنارة والفكر والمعرفة.

كما أشاد بالجهود والمساعي النبيلة لمبادرة سلطان بن محمد القاسمي – حاكم الشارقة وإعلانه عن تنظيم ملتقى “الشارقة للتكريم الثقافي” وهو ملتقى أدبي لتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة.

وأعرب عن سعادته أن يستهل الملتقى نشاطه في مصر بتكريم الأديب والمترجم سيد إمام كبداية لنشاط قادم للاحتفال بمجموعة من الأدباء والمفكرين بمصر.

كما قدم الشكر للواء المحافظ ولوزارة الثقافة لتنظيم الإحتفالية ودورهم الفعال في الاهتمام بالثقافه والأدب والمعرفة، كما نقل لجميع الحضور تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة .

وخلال كلمة هيثم الحاج قال إننا اليوم نلتقي في مثلث أركانه مصر والإمارات والمثقف المبدع، مشيراً إلى أنه ليس بغريب على الشارقة الحضور لمصر والمساهمة في النشاط الثقافي والأدبي .

كما أضاف أن مصر شهدت بالأمس حدثاً تاريخياً بموكب المومياوات الملكية، إضافة إلى عبور كل السفن التي كانت عالقة بقناة السويس كإنجاز للمصريين كدولة حديثه قادرة على مواجهة التحديات بإرادة وعزيمة كبيرة .مرحباً بجميع الحضور ومقدماً التهنئة للمحتفى به المترجم التنويري والذى أسس مدرسة الترجمة على مدار تاريخه .

هذا وقد قام اللواء المحافظ والشيخ عبد الله العويس وهيثم الحاج بتكريم سيد أمام، حيث قدم رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة جائزة الملتقى للمحتفي به حيث اشتمل التكريم تنظيم ندوة ثقافية وإعادة طباعة مؤلفاته الشخصية المكرمه وتقديم شهادة تقدير ومكأفاة مالية .

كما قام اللواء المحافظ بتقديم درع المحافظة للكاتب والمترجم سيد إمام وعبد الله عويس، تقديراً للجهود الملموسة ولأواصر الإخوة والصداقة بين الشقيقتين مصر والإمارات، مقدماً له الدعوة بزيارة البحيرة دائماً كإبن من أبنائها .

كما تم خلال الاحتفالية تنظيم جلسة شهادات حول تجربة ومسيرة السيد امام ادارها الشاعر بهجت صميدة بمشاركة الدكتور عادل ضرغام والدكتور محمود الضبع ود هيثم الحاج على ، وتختتم فاعليات الحفل بفقرة فنية.