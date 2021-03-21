محافظ البحيرة يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث «الرقمنة بين الحاجة والضرورة»

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن الدولة انتهجت منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية إستراتيجية نشر ثقافة التحول الرقمي، وتعميم تلك الآلية بين مؤسسات الدولة عامة وفي كل اختصاصاتها لمواجهة التحديات المحلية والعالمية، لتتحرك فى مجال الرقمنة، بما يحقق كل عناصر النجاح، وتقليل التدخل البشري فى العمل ومكافحة الفساد.

وأضاف أن هذا يؤكد اهتمام الدولة خلال الفترة المقبلة بالرقمنة والتحول من الأساليب التقليدية المعهودة إلى نظم الحفظ الإلكترونية، كأمر ضروري لحل كثير من المشكلات المعاصرة التى يأتى على رأسها القضاء على الروتين وتعقيد الإجراءات والقضاء على مشاكل التكدس وصعوبة الإسترجاع ولمواجهة كافة التحديات .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث ( الرقمنة بين الحاجة والضرورة – دراسة تطبيقية على جامعة دمنهور ) والذى تنظمه كلية الآداب خلال يومي الأحد والإثنين 21-22 مارس 2021 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح – رئيس جامعة دمنهور .

وأكد محافظ البحيرة أن المحافظة منذ اللحظة الأولى تسير فى ركب التقدم حيث سعت إلى تمهيد البيئة الخصبة للتحول الرقمي من خلال إنشاء البنية التحتية وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بـ 68 موقعا تمثلت في إدارات ونيابات المرور وبعض مكاتب التوثيق والنيابات الكلية والمحاكم وجاري العمل فى 42 موقعا آخر .

كما شهد قطاع التعليم ما قبل الجامعي بالمحافظة مد كابلات الفيبر لأكثر من 110 مدارس ثانوية وإنشاء البنية التحتية لها وتوزيع ما يقرب من 100 ألف تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي خلال الثلاث أعوام الماضية وهو ما سيحقق التكامل والترابط بدخول هؤلاء الطلاب للجامعة التى تسير أيضاً بخطى ثابتة فى نفس المنظومة والإطار الذى تنتهجه الدولة .

ولتفعيل منظومة الشباك الواحد تم إنشاء 15 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بمراكز المحافظة لربطها إلكترونياً بجميع الإدارات بالمراكز والمدن .

كما تم تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع داخل المحافظة، ضمن المساعي للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدم للجمهور الأمر الذي أثمر عن تنفيذ أكثر من 3000 مشروع بتكلفة تجاوزت 56 مليار جنية خلال عامين فقط .

وأضاف اللواء المحافظ إلى التعاون المستمر مع جامعة دمنهور كشريك أساسي فى كافة برامج البناء والتنمية والإستعانة بما تقدمه من خبرات فى مختلف المجالات .

وخلال كلمته أكد الدكتور عبيد صالح – رئيس الجامعة إلى إهتمام الدولة وفخامة السيد الرئيس بالرقمنة والذكاء الصناعي وأهمية التكنولوجيا فى صناعة المستقبل وتحقيق طفرة فى كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى وجود عدة تجارب واقعية لجامعة دمنهور وشراكتها مع عدد أعلى الجامعات العالمية وعمل أبحاث مشتركة والحصول على جائزتين وهما أفضل طالب باحث وأفضل تصميم لورقة بحثية .

كما تشهد الإمتحانات حالياً طفرة فى هذا المجال وتطبيق صحيح للرقمنة، مؤكداً أن جامعة دمنهور تواكب ما تشهده مصر من تطور وبناء وتنمية .

واشارت الدكتورة حنان الشافعي – عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر إلى أهمية المؤتمر والمنبثق من حرص الجامعة لتنفيذ رؤية مصر 2030، وذلك بأن وجهت كافة كلياتها وأساتذتها وباحثيها وكل إمكانياتها الأكاديمية والإدارية نحو التحول الرقمي وجعلت منه منهجاً علمياً وأساساً في كافة إختصاصاتها لتكون هي واجهة هذا التحول بين المؤسسات الخدمية وتطبیقه بإتقان في مختلف البرامج والخطط والرؤى المستقبلية .

هذا وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن أهم الإنجازات على أرض المحافظة، كما قام رئيس الجامعة بإفتتاح المؤتمر رسمياً .

حضر المؤتمر وجلستة الافتتاحية الدكتور محمد أبو علي – أستاذ النقد والبلاغة، مقرر المؤتمر ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدداً من طلاب الجامعة .