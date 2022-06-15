محافظ البحيرة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم في مكتبة مصر العامة بدمنهور

شهد اليوم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمها المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة وجمعية “شكة دبوس” الخيرية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

حيث قام اللواء المحافظ بافتتاح سيارة التبرع بالدم الجديدة والمطورة، والتي تضم أحدث الأجهزة والتقنيات بتكنولوجيا فائقة لسحب العينات من المتبرعين والتي تراعي أعلى نسبة من التعقيم والتطهير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،

كما حرص على أن يكون أول المتبرعين بالسيارة المطورة تشجيعًا لأهالي المحافظة للمشاركة فى حملات التبرع بالدم، لما لها من أهمية كبيرة للقطاع الطبي وصحة المرضى،

معلنًا عن بدء حملة للتبرع بالدم ومشتقاته للكابتن عادل بدوي، أحد أبناء محافظة البحيرة وبطل كمال الأجسام، والذى يمر بوعكة صحية.

وأكد محافظ البحيرة أهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة المواطنين والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع وأهمية المشاركة في حملات التبرع؛ وذلك لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح وتحسين صحة المرضى،

مشيدًا بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى انطلاقًا من الواجب الإنساني الذى يميز شعب مصر العظيم.

مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة شهدت طفرة وثورة في كافة المجالات تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن، وخاصةً فى قطاع الصحة،

حيث تم التوسع فى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة بنوك الدم وفق أحدث النظم؛ وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين في الحصول على أكياس الدم ومشتقاته وضمان توفير الدم لكل مريض فى الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة.

كما أكد اللواء هشام آمنة استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشاملة بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كل الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية للارتقاء بالمنظومة الصحية،

وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات وتقديم أفضل خدمات علاجية من خلال أحدث النظم والتقنيات العالمية.

وفى كلمته أكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ضرورة التبرع بالدم باعتباره عملًا إنسانيًّا يستهدف حماية وإنقاذ أرواح المواطنين،

مؤكدًا أن المحافظة تشهد وفرة في كميات الدم المطلوبة بجميع المستشفيات، كما يوجد وفرة لفصائل الدم النادرة،

وأضاف أن مديرية الصحة فى عام 2021 شهدت توفير 47 ألف كيس دم من الفصائل مختلفة تم صرف 42 ألف كيس منها، بالإضافة إلى المشتقات، حيث بلغت نسبة التبرع 3700 ألف كيس دم شهريًّا.

من جانبها أكدت الدكتورة ولاء عبد المحسن، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، توافر كميات كبيرة من أكياس الدم وكذا مشتقاته،

وأشارت إلى أن عام 2021 شهد توافر 2872 ألف كيس دم، كما تم فحص 61113 ألف عينة، بالإضافة إلى صرف 64246 كيس من مشتقات الدم، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة وبنك الدم والمستشفيات الموجودة بنطاق المحافظة؛ وذلك لتوفير الدم للمرضي ولإنقاذ الأرواح.

وأكد ممثلو الأوقاف والكنيسة اتفاق جميع الأديان السماوية على فضل التبرع بالدم، حيث إن العطاء هو قيمة دينية كبيرة تعلي مبادئ الرحمة والإنسانية بين جميع الناس،

بالإضافة إلى أن الدعوة للتبرع بالدم هى دعوة وطنية يتجانس فيها دماء المصريين لإنقاذ الأرواح وحفاظًا للنفس التي كرمها الله.

وقد شهدت الاحتفالية عرض فيديو يوضح أهمية التبرع بالدم وإجراءاته وشروطه، وكذا فوائده لصحة المتبرع، وجهود المؤسسات الطبية والجمعيات الخيرية المعنية،

وكذا استعراض تجهيزات السيارات المخصصة للتبرع بالدم وما تحتويه من أجهزة تكنولوجية متطورة.

وقامت مديرية الصحة بإهداء درع المديرية للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والسيدة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، تقديرًا لجهودهما الكبيرة فى قطاع الصحة وما شهدته المحافظة من نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تم تكريم عدد من المشاركين والمتبرعين.

حضر الاحتفالية د/ نهال بلبع نائب المحافظ، د/ نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، د/ أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب، د/ رجب شريف مدير معهد الأورام بدمنهور، د/ محمد منيسي نقيب الأطباء بالبحيرة، وجمع من أعضاء الجمعيات الخيرية والمتبرعين.