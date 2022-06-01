محافظ البحيرة يشدد على تقديم التسهيلات المتاحة للمزارعين

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة الإلتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول فضلاً عن التعامل الفوري لحل أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق الممكنة.مشدداً على التعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والإمتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء. هشام آمنة للإجتماع الموسع الذى عقد مساء أمس بديوان عام المحافظة بحضور د. نهال بلبع – نائب المحافظ، وم. حازم الأشموني – السكرتير العام، واللواء. محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الزراعة والتموين ومديرى الإدارات الزراعية ومديري الجمعيات الزراعية، للتأكيد على إلتزام المحافظة وقياداتها التنفيذية بتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير والذى عُقد أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الاجتماع أشاد اللواء المحافظ بكافة السياسات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة لتشجيع الزراعة والتوسع فى الرقعة الزراعية.

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد على ضرورة المرور والمتابعة اليومية، وتحرير محاضر إخفاء سلع بشأن من لم يورد القمح، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تحرير 278 محضرا لعدم الالتزام بالتوريد، هذا بالإضافة إلى تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.