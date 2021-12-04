محافظ البحيرة يستعرض مشروعات توسعة وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً يُعد إنجازاً حقيقاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

وأشار إلى أن قطاع الطرق والكباري يعد أحد أهم المشروعات التي أولتها الجهات المعنية إهتماماً غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسي الذى تبني على أساسه كافه برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية لدفع عجلة الإستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الإقتصاد القومي .

واستعرض اللواء هشام آمنة، جهود هيئة الطرق والكباري فى انشاء أحد المشروعات القومية الهامة الجاري تنفيذها فى هذا القطاع الحيوي وهو مشروع توسعة وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم منهم ٦٠ كم بنطاق محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية ٢ مليار و٢٠٨ مليون جنية .

وهو عبارة عن طريق رئيسي بطول ١٣٥ كم يتم توسعته من ٣ حارات مرورية إلى ٥ حارات مرورية وإنشاء طريق خدمات خرسانية فى الإتجاهين بـ ٣ حارات مرورية لكل إتجاه بعرض ١١.٢٥ م وتم البدء فى المشروع سبتمبر ٢٠٢١م ومن المقرر نهو المشروع فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م .

يأتي ذلك إتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الإنتقال، وإختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري .