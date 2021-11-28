محافظ البحيرة يستعرض مستجدات مشروعات هيئة الطرق والكباري في المحافظة

استعرض محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، عدد من المشروعات القومية الهامة فى هذا قطاع الطرق والكباري، التي يتم تنفيذها في نطاق المحافظة وهو ما وصفه بأنه ستحقق نقلة نوعية وتسهيل الحركة المرورية والتبادل التجاري وإختصار الوقت والجهد.

جاء ذلك بحضور المهندس نصر أبو طبيخ – مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالبحيرة، وتشمل تلك الأعمال، توسعة وتطوير طريق وادي النطرون / العلمين بطول ١٣٥ كم منهم ٦٠ كم بنطاق المحافظة بتكلفة ٢.٢ مليار جنية.

كما يتم تنفيذ مشروع القطار السريع ( العلمين/العاصمة/ العين السخنة ) والذى يمر بطول ٥٢ كم بالمحافظة من ٢٤٨ كم إلى ٣٠٠ كم ، كما يتم تنفيذ أعمال إنشاء ٨ كباري على الرياح البحيري بتكلفة ٢٦١ مليون جنيه، بالاضافة الى تنفيذ مشروع محور وسط الدلتا والمقرر أن يربط الطريق الزراعي بمحور النوبارية الجديد بطول ٣٥ كم .

واستعرض المحافظ المحور الرابط لربط الطريق الدولي الساحلي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ( كوبرى فوة / دمنهور/ أبو المطامير/ جناكليس/ الطريق الصحراوي ) بتكلفة تتجاوز ٤ مليار جنية وكذا محور المحمودية بطول ٥٦ كم والذي يمر بـ ٤ مراكز بنطاق المحافظة .

وأكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة .

وأضاف أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي أولتها الجهات الحكومية إهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الإنتقال، إلى جانب ذلك تخفيف الإزدحام المروري، وإختصار الوقت والجهد وتقليل الإزدحام المروري .

كما أكد هشام آمنة أن إستهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع و يسهم في دفع عجلة الإستثمار وبالتالي إيجاد فرص العمل وإنعاش الإقتصاد القومي .