محافظ البحيرة يتفقد مشروع «عاداة» للثروة الحيوانية بكفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة تضافر كل الجهود لدعم الثروة الحيوانية، وتنميتها، بهدف سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم والبروتين الحيواني، وضبط أسعارها بالأسواق، وكذلك تعظيم الموارد الذاتية من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها وتوفير فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء المحافظ لمشروع “عاداة” للثروة الحيوانية بسيدى غازي بكفر الدوار اليوم، والتى تفقد خلالها عنابر التسمين والمحطات، حيث تم رفع كفاءة محطة التسمين برؤوس ماشية مستورد بجانب الرؤوس القائمة، ورفع كفاءة وتطوير مظلات محطات التربية لاستيعاب عدد كبير من الماشية، وتم إنشاء خط إنتاج أعلاف لسد احتياجات الحيوانات من العلف.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المشروع شهد العديد من الخطوات لتطويره وتنميته للوصول للمشروع بالطاقة الاستيعابية لمحطات الإنتاج الحيوانى لعدد 3 آلاف رأس .

يذكر أن المشروع مقام على مساحة 650 فدانا عبارة عن (500 فدان أراضي زراعية يتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية المتنوعة، وتدخل فى صناعة الأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات والتسمين – 150 فدانًا عنابر تضم 946 رأس ماشية تسمين وإنتاج ألبان)، ويعمل بالمشروع 57 عاملا ما بين مشرفين (زراعي – حيواني) وأطباء بيطريين وعمال وسائقين، ويحقق المشروع صافي أرباح تتجاوز مليوني جنيه سنوياً .

كما تم إدخال زراعات جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والفول البلدي والمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والذرة والبرسيم ومحاصيل ذات عائد إقتصادي تخدم الإنتاج الحيواني حيث تم زراعة حوالى ٧ أفدنة من نبات البونيكام، كما تم إستغلال الآلات التى تم إستلامها من مشروع المخلفات فى إدخال منظومة الزراعة الآلية بالمشروع .

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة الدكتوره نهال بلبع – نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات المحافظة التنفيذية ووكلاء وزارة الزراعة والطب البيطري وأعضاء مجلس إدارة .

وفي نفس السياق شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب .

وأكد محافظ البحيرة على إستمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز المحمودية ودمنهور ورشيد عن إزالة ١١ حالات تعدي على مساحة 1621 م2 عبارة عن إزالة 9 حالات تعدٍّ بمساحة 1361 م2 بنطاق قرى أريمون وفيشا بالمحمودية، عبارة عن شدات خشبية لعمل سمل خرسانى وحفر قواعد وسملات.

كما تمت إزالة حالة تعدٍّ بمساحة 160٠ م2 بعزبة عبد اللاه التابعة لمجلس قرية نديبة بدمنهور، وإزالة حالة تعدٍّ بمساحة 100 م2 داخل الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بإدفينا برشيد .