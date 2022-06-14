محافظ البحيرة يتفقد مدينة رشيد على مساحة 3185 م2 مع سفير فرنسا

استهل اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، والسفير مارك باريتى – سفير دولة فرنسا وياسمينا باريتي – قرينة السفير والقنصل محمد ناهض – قنصل عام فرنسا بالإسكندرية جولتهما التفقدية لمدينة رشيد بزيارة مدينة رشيد الجديدة، والتي يتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة.

وهى من المشروعات التي سوف تحدث نقلة نوعية والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بواجهة شاطئية بطول ١٠ كم وتبعد عن الطريق الدولي 5 كم ومقسمة إلى 3 مساحات منها 443 فدان المثلث الذهبي – 2000 فدان – 742 فدان وبواجهة شاطئية بطول 10 كم وجاري الإنتهاء من 25 عمارة سكنية بالخطة العاجلة.

وأكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة شهدت البحيرة طفرة كبيرة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، حيث تم تنفيذ العديد من الإنجازات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد لتتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية.

وذكر اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية، حيث تم الإنتهاء من 15 مشروع بتكلفة 255 مليون جنيه.

ووجه اللواء المحافظ الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية والشركات المدنية المنفذة للأعمال والتي تمت على أعلى مستوى من الجودة وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما قاموا بتفقد مشروع بشاير الخير 4 وهو إحدى هدايا الرئيس لمحافظة البحيرة، بتخصيص 43.4 فدان وهو عبارة عن 33 برج تضم 4554 وحدة سكنية ومسجد ودار مناسبات ومدرسة تعليم أساسي ومستشفى ومحلات تجارية ومراكز حرفية كما تم بناء لوحة توزيع كهرباء 8 ميجا بتكلفة 26 مليون جنية على نفقة المحافظة لصالح المشروع، كما أنه جاري إنشاء مجمع مدارس على مساحة 20 ألف م2 بالمنطقة الفاصلة بين بشاير الخير 4 ومنطقة رشيد الجديدة.

واستمع اللواء المحافظ وسعادة السفير لشرح مفصل من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس/ أحمد إبراهيم – رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، وقاموا بالإطلاع على المخطط العام والمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة ومخطط مشروع بشاير الخير 4 وحجم الأعمال المنفذه والمشروعات الجاري تنفيذها.

وقام اللواء المحافظ ومرافقوه بتفقد المسجد الخاص بمنطقة بشاير الخير وكذا الملاعب الرياضية وعدد من الوحدات السكنية بالمشروع.

وأشاد السفير الفرنسي بما رآه من مشروعات تنوعت بين مناطق سكنية وخدمية وتجارية وأثنى على جودة الأعمال الإنشائية المنفذة والتي من شأنها توفير حياة كريمة لملايين من المواطنين وهو ما يؤكد على جهود القيادة السياسية فى مصر فى مجال حقوق الإنسان.

حضر الجولة، د نهال بلبع – نائب المحافظ م حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة وم نور الهدى محمد عبد الواحد – رئيس مركز ومدينة رشيد وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلي الجهات المنفذة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقيادات التنفيذية.