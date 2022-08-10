محافظ البحيرة يتفقد جاهزية مراكز الدلنجات وكوم حمادة وبدر لموسم الشتاء

قام اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة ، بجولة اليوم بنطاق مراكز الدلنجات وكوم حمادة وبدر، استمراراً لجهود المحافظة فى مجابهة الأزمات والكوارث، واستعداداً لموسم الشتاء والأمطار .

وتفقد اصطفاف المركبات والمعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركز الدلنجات لمتابعة جاهزية كافة المعدات والإستعداد لموسم الشتاء والأمطار القادم.

كما تم تنفيذ اصطفاف لنماذج متنوعة من معدات الوحدة المحلية لمركز الدلنجات وعددها ٤٤ مركبة ومعدة تشمل سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير الشفط ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية وماكينات شفط المياة وكلارك.

كما تفقد اللواء محافظ البحيرة اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الازمات بمركز كوم حمادة وعددها ٦٠ مركبة ومعدة تشمل سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير وماكينات شفط المياة ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية وماكينات وسيارات المحولات الكهرباء وسيارات لنقل أسطوانات الغاز، وذلك فى إطار متابعة جاهزية كافة المعدات لمواجهة الأزمات والكوارث.

واختتم محافظ البحيرة جولته بتتفقد المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الازمات بمركز بدر، والتي يبلغ عددها ٤٧ معدة ومركبة.

وأكد محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت نجاح غير مسبوق خلال الفترة الماضية وتعاملت بمنتهى الدقة والإحترافية خلال موسم الأمطار والعواصف الشديدة العام الماضي.

وأوضح أنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات والكوارث وتعظيم إمكانيات المحافظة، كما تم دعم المنظومة بتكلفة تتجاوز ٤٥٥ مليون جنية تشمل دعم جميع المراكز بكافة إحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات بـ ٢٣١ معدة جديدة بتكلفة إجمالية ٣٣٨ مليون جنية، وكذا تنفيذ ٣ مشاريع بتكلفة ١١٧ مليون جنية.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعة لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة خلال موسم الشتاء القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.