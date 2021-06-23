محافظ البحيرة يتفقد المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مدينة كفر الدوار كأحد القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية فى مجال الغزل والنسيج، نظراً لتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمدربة وموقع المدينة على الطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي السريع وقربها من ميناء الإسكندرية، مما يسهل ويشجع حركة النقل والتجارة .

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار والتي تعمل في صناعات التريكو والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة،.

وتفقد المحافظ انتظام العمل والإنتاج بعدد من مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، واطمأن على توافر كافة الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لحماية ووقاية العاملين .

كما تفقد شركة الهلال للتريكو والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والتي تعد من أولى الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية النسيجية المقامة على مساحة ٣٠ ألف م٢ ، وتوفر ١٦٠٠ فرصة عمل ويصدر إنتاجه بالكامل بأوروبا وأمريكا.

وتضم ٤ مصانع تحت التشغيل وهى مصنع النسيج الدائري يوجد به ٤٠ ماكينة نسيج إنتاج يومي ١٢ طن و٣٢٠ طن بشكل شهري و٣٨٤٠ طن سنوياً، وأيضاً مصنع الصباغة بإنتاج يومي حوالي ١٦ طن و٤٢٠ طن شهرياً و٥٠٤٠ طن سنوياً، وكذا مصنع طباعة القطعة بانتاج يومي حوالي ٢٠ ألف قطعة وبمعدل شهري ٥٢٠ ألف قطعة/شهر وبمعدل سنوي ٦ ملايين و٢٤ ألف قطعة، ومصنع الملابس الجاهزة حيث يوجد به ٢٥ خط إنتاج بإجمالي عدد ماكينات ٥٥٠ ماكينة بمعدل شهري مليون قطعة وبمعدل سنوي ١٢ مليون قطعة .

كما تفقد محافظ البحيرة مصنع سانتانا للملابس الجاهزة والمقام على مساحة ٤٧٥٠ م٢ ، وتبلغ استثماراته ٣٥ مليون جنيه ويوفر منتجات للسوق المحلية والتصدير، ويمتاز بأنه يصدر منتج out wear .

كما تفقد المحافظ مصانع “إيجي تكس” و”فاني باني” وشركة الكاتب للنسيج والصباغة بزمام شركة الحرير الصناعي، حيث التقى المحافظ ببعض العاملين بتلك المصانع وأشاد بمدى الالتزام بها وانتظام العمل والإنتاج .

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ، والسيد الخطيب – وكيل وزارة القوى العاملة وهدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.