الإسكندرية

محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير شارع عبدالسلام الشاذلي ويوجه بسرعة نهو الأعمال

خلال جولته ظهر اليوم سيراً على الأقدام
السيد فؤاد 6:07 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 6:07 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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فى إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع، قام اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية سيراً على الأقدام، بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، حيث تتم أعمال تطويره ورفع كفاءته وتوسعته فى كلا الاتجاهين بطول 2.3 كم، وبتكلفة 32 مليون جنيه، للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية.

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كما تابع المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكورية وتشجير ورصف وأرصفة مضيئة وبلدورات ومحطات انتظار للأتوبيسات والسيارات وعمل أماكن وممرات صعود ونزول وإضاءة على جانبي الرصيف لخدمة ذوي الهمم .

الجدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات خلال الفترة الماضية، كما تمت زيادة عدد صفايات الأمطار، وكذا الانتهاء من أكثر 80٪ من أعمال الأرصفة والإنترلوك والرصف الجارية.

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وشدد المحافظ على الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية على الفور بالأجزاء التى يتم الانتهاء منها، مع نهو كل أعمال المرحلة الجارية قبل شهر رمضان المبارك، وسرعة تنسيق الأشجار وأحواض الزرع وإظهار المظهر الجمالي لها، مع الالتزام بكل المواصفات والإشتراطات الفنية المقررة .

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة حازم الاشمونى السكرتير العام، و سيد مرعي المدير التنفيذي لمشروع الرصف .

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بقلم السيد فؤاد

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