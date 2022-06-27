محافظ البحيرة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز شبراخيت

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة لرؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتى تهم المواطنين فى كافة القطاعات والمجالات.

ومن تلك المشروعات متابعة مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الدفراوي والمقامة على مساحة ٥٥٠ م٢ بتكلفة قاربت ٦٠ مليون جنية، ونسبة تنفيذ ٩٨ ٪، تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وجاري العمل بتشطيب جميع المطابق لتسليمها إلى شركة المياة وجاري أيضاً تجربة التشغيل لخط الطرد.

كما يتم متابعة تبطين ترعة الضهر الشرقي وتم إنجاز ٤.٢ كم خرسانة وحفر وتدبيش ١.٥ كم من إجمالي المسافة ٦ كم، بالاضافة الى متابعة تبطين ترعة قميش بقرية أبو منجوج بإجمالي مسافة ٢١٠٠ م، وتم إنجاز ١٠٠٠ م خرسانة و٥٠٠ م حفر وتدبيش، علاوة على متابعة مشروع إنشاء جناح بمدرسة محلة نصر الإبتدائية بتكلفة ٥ مليون و٤٥٠ ألف جنية بمساحة ٢٧٢٠ م٢ ونسبة تنفيذ ٣٨ ٪ ضمن مشروعات هيئة الأبنية التعليمية.