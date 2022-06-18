محافظ البحيرة يؤكد أهمية المتابعة الدورية لمحاصيل القطن والذرة والأرز

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضرورة المتابعة الدورية للمحاصيل الصيفية مثل القطن والذرة والأرز نظرا لأهميتها الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى التصدير لدول العالم.

ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق الدورة الزراعية، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية، خاصةً بالمراكز التي تقوم بزراعة تلك المحاصيل بنطاق المحافظة.

وصرح المهندس – بدر محمد بدر – وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بأن محافظة البحيرة من المحافظات الزراعية الهامة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تم زراعة 11454 فدانا حتى الآن، لافتاً إلى أن المساحة المستهدف زراعتها بالمحافظة هذا العام من محصول القطن تصل إلى 66470 ألف فدان، عبارة عن 48500 فدان ٱئتمان و 10 ألآف فدان إصلاح زراعى و 7970 فدان استصلاح.

وأضاف أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من اهتمام كبير بحقولهم، علاوة على جودة التربة وملائماتها لزراعة المحاصيل المتنوعة ومن بينها القطن، عقب بنجر السكر وعقب حصاد موسم القمح، وهو من الزراعات المتأخرة للمحصول، كما يتم التوجيه دائماً إلى إدارتي المكافحة والإرشاد الزراعى بالمديرية لمتابعة الزراعة بصفة يومية حتى يتم علاج المحاصيل المصابة فور ظهور أية إصابات، بالإضافة إلى إرشاد المزارعين بأية توصيات جديدة ترد إلينا.

وأكد مهندس محمد السيد نوار – المدير العام، أنه منذ بداية الموسم تم توفير كافة أنواع التقاوي لجميع المحاصيل الصيفية، كما تم توفير جميع المبيدات المصرح بها والمعتمدة بالجمعيات الزراعية حتى يتم التعامل فوراً في حالة ظهور أية إصابات بالمحاصيل خاصة محصول القطن.

وأفاد الدكتور نوار إلى أن تقدم خدمة وزراعة محصول القطن حتى اليوم هو إزالة 47964 فدانا وحرث 46480 فدانا وتخطيط 45239 فدانا وأن ما تم زراعته من القطن التجاري هو 28554 فدانا والإكثار 15600 فدان بإجمالي ٤٤١٥٤ فدانا من إجمالي المستهدف زراعته وهو 66470 فدانا بالمحافظة، حيث تم تخصيص مركز أبو حمص لزراعة الصنف جــ ٨٦ إكثار وتم زراعة 11500 فدان بالمركز و3600 فدان إكثار بالإصلاح الزراعي و500 فدان إكثار بالإستصلاح بينما إجمالي ما تم خفه من محصول القطن على مستوى المحافظة هو 19100 فدان.

وبالنسبة لمحصول الأرز تم زراعة 29563 فدان أرز من إجمالي المساحة المقرر زراعتها وهى 186.6 ألف فدان، كما تم زراعة 74 ألف فدان ذرة صيفي بيضاء من إجمالي المساحة المتوقع زراعتها وهى187 ألف فدان، وزراعة 44.7 ألف فدان ذرة صيفي صفراء من المتوقع زراعته وهو 152.5 ألف فدان.

كما أشار المهندس سعد مصطفى عمار – مدير عام المكافحة بالبحيرة، إلى أنه قامت اللجنة المكلفة بالإشراف على محصول القطن بالمرور على مراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية والمحمودية، حيث تم فحص مساحات القطن والذرة والأرز من دودة الحشد الخريفية وفى حالة ظهور أية بؤر إصابة يتم التعامل معها فوراً بالمبيدات التى تم توفيرها عن طريق الوزارة والموجودة بالجمعيات الزراعية، وتم التوجيه بطرق العلاج وأيضا التنبية على المزارعين بالقيام بعمليات خف القطن نظراً إلى أهميته فى زيادة الإنتاج، مع تحزيم مساحات البرسيم الرباية المجاور للقطن بالزيت الرجيع أو الجير الحى لمنع انتقال دودة ورق القطن الى الزراعات المجاورة.