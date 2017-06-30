محافظ البحيرة ومدير الأمن يشددان على مراقبة مواقف السيارات ومحطات الوقود

وكالات: أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تشديد الرقابة على المواقف وسيارات الأجرة والسرفيس بمدن ومراكز المحافظة لعدم استغلال بعض السائقين وزيادة الأجرة بصورة عشوائية على المواطنين، مع الالتزام بتعريفة الركوب التي تم وضعها لتتناسب مع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والمسافات التي

وكالات:



أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تشديد الرقابة على المواقف وسيارات الأجرة والسرفيس بمدن ومراكز المحافظة لعدم استغلال بعض السائقين وزيادة الأجرة بصورة عشوائية على المواطنين، مع الالتزام بتعريفة الركوب التي تم وضعها لتتناسب مع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والمسافات التي تقطعها المركبات داخل نطاق المحافظة وبين المحافظة والمحافظات الأخرى.





جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين محافظ البحيرة واللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة بحضور اللواء عبدالعزيز خضر حكمدار البحيرة لوضع الترتيبات وتكثيف أعمال الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع استغلال السائقين للزيادات في أسعار المحروقات، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين بتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود والأسواق، والإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة التي تتناسب مع الزيادة الجديدة والتأكيد على الإعلان عنها في جميع المواقف وعلى سيارات الأجرة.