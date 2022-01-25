محافظ البحيرة: نوفر كافة سبل الدعم لتيسير استخراج التراخيص وتوصيل المرافق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة لا تدخر جهداً لتوفير كافة سبل الدعم، للتيسير على المواطنين لاستخراج التراخيص وتوصيل المرافق طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تستقبل طلبات المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص اللازمة لتوصيل المرافق، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

في سياق متصل عقد اليوم بمجمع دمنهور الثقافي ورشة عمل لشرح دورة عمل طلب المطابقة لتوصيل المرافق لتيسير أداء الخدمة للمواطنين وذلك برئاسة م/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة وحضور المحاسب/ حسنين محمد حسنين – المشرف العام على المراكز التكنولوجية وكل من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الادارات الهندسية ومديري المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ومشرف نظام من كل مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة وأعضاء إدراة التفتيش والمتابعة والمطابقة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلى مشروع تطوير الخدمات الحكومية (المحليات) التابع لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية .

وبعد انتهاء الورشة عقدت حلقة نقاشية مع السادة ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية حول التطبيق الخاص بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تم خلالها مناقشة موضوعات فنية بالبرنامج وكذلك معوقات العمل عليه والإحتياجات المطلوب توفيرها للمراكز التكنولوجية لإستمرارية الإنطلاقة الكبرى فى مجال ميكنة الخدمات بالوحدات المحلية القروية .

وفي نفي السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة ١٩ لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة .

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة ٤٢ حالة تعدي بنطاق ٥ مراكز بإجمالي مساحة بلغت ١٩٧٢٣ م٢ عبارة عن تنفيذ ٢٠ قرار إزالة بمساحة ١١٨١٢ م٢ أملاك ري بكوم حمادة ، و إزالة ٣ حالات تعدي بمساحة ٤٥٣٠ م٢ على حرم الري ببدر، كما تم إزالة حالتي تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بمساحة ٢٩٠ م٢ بنطاق وحدة النجاح .

كما تم إزالة ٨ حالات تعدى وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بمساحة ١٨٦٠ م٢ بقرية البهي بإيتاي البارود، و إزالة ٧ حالات تعدي بمساحة ٧٠٧ م٢ برشيد ما بين شدات خشبية وزراعات بجسر النيل، و تنفيذ ٣ قرارات إزالة بمساحة ٥٢٤ م٢ عبارة عن تعديات على حرم الصرف الزراعي بمنطقة قرى الخرجين بوادي النطرون .