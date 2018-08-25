محافظ البحيرة : نعمل على تعديل قرارات ترخيص التوك توك

أحمد صبرى

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنهم يعملون على تعديل قرارات تراخيص التوك توك، والتى تؤدى إلى عزوف الكثير من السائقين عن الترخيص، مثل مادة إلزام المرخص دفع تأمينات 10 سنوات ماضية، حتى لو كان التوك توك تم شراؤه حديثًا.

وأضافت، فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج “هنا العاصمة” على قناة سي بي سي، أن المحافظة تعمل فى الوقت الحالى على مصادرة التكاتك غير المرخصة، مشيرة إلى أن 30% منها مرخصة بعدد 15 ألف توك توك.

وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حسبما ذكرت صحة مجلس الوزراء على فيسبوك، قد أصدر كتابًا دوريًّا موزعًا على كل محافظات الجمهورية، بشأن تذليل معوقات وعقبات ترخيص مركبات «التوك توك»، وتحديد خطوط سير لها بالمناطق المحددة، في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المطلوبة لسيرها وفقًا للقواعد.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بتحديد خطوط سير التوك توك لتقتصر على المناطق غير المخططة، وأيضًا بين القرى وبعضها البعض فقط لا غير، وشدد على عدم سير هذه المركبات في المناطق الحضرية أو الطرق الرئيسية والسريعة.

“التنمية المحلية” توجه المحافظات بتسهيل إجراءات ترخيص “التوك توك”