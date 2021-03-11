محافظ البحيرة: ندرس تلبية متطلبات المواطنين خلال الخطة الاستثمارية 2021/2022

الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل لمحافظة البحيرة حوالي 6.4 مليار جنيه

اجتمع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة مع وزيري التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022 بكل قطاع من القطاعات.

وعقد أمس اللواء هشام آمنة اجتماعاً مع مديري المديريات ورؤساء الشركات بحضور م/ حازم الأشموني – السكرتير العام واللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير المساعد، حيث تم عرض جميع المشروعات ومناقشة دراسة الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين بتلك المشروعات طبقاً للاحتياجات الفعلية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية القادمة ستشمل جميع القطاعات (التعليم العالي – النقل – الموارد المائية والري – الصحة – التربية والتعليم – القوى العاملة – الشباب والرياضة – الأزهر – الأوقاف – التضامن الاجتماعي – التجارة والصناعة – التموين – الإسكان – العدل – الثقافة – التخطيط والتنمية الاقتصادية – التنظيم والإدارة – تطوير المناطق العشوائية ) بإجمالي إعتمادات تبلغ 6.462 مليار جنيه.

كما وجه المحافظ بتوجية الاعتمادات لتنفيذ جميع المشروعات الملحة لتحقيق المردود الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الفعلية بما يتوافق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة، على أن يتم خلال ثلاثة أيام عرض ما إنتهت إليه جميع المديريات والقطاعات من المشروعات والاحتياجات الملحة.