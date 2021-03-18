محافظ البحيرة: «مشروعك» ساهم في منح قروض للشباب بقيمة مليار و936 مليون جنيه لتمويل 22415 مشروعا

صرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بلغت مليارا 936 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.

وأضاف أن ذلك كان لتمويل 22 ألفا و415 مشروعاً استثمارياً متنوعاً ( تجاري – صناعي – زراعي – خدمي ) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 61 ألفا و700 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.

يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ “مشروعك”، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعاية، 8% للمشروعات التجارية، 16% للمشروعات الزراعية، وذلك وفقاً لسياسات البنك الاتمانية .

ووجه محافظ البحيرة بتذليل جميع العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة “مشروعك” مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.