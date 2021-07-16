محافظ البحيرة : «مشروعك» ساهم في منح قروض للشباب بقيمة 2 مليار و426 مليون جنيه

لتمويل 26 ألف و570 مشروعا منذ انطلاق المبادرة

صرح اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بلغت ٢ مليار و٤٢٦ مليون جنية منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، وذلك لتمويل ٢٦ ألفا و٥٧٠ مشروعاً استثمارياً متنوعاً (تجاري – صناعي – زراعي – خدمي) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير ٧٤ ألفا و٧٥ فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

مشيرا إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحاسب أكرم مكرم – المدير التنفيذي لـ “مشروعك”، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من ٢٥ ألف جنيه وحتى ٢ مليون جنية بمساهمة ٦ بنوك وطنية من خلال فائدة ٥ ٪ للمشروعات الصناعية، و٨ ٪ للمشروعات التجارية، و١٦ ٪ للمشروعات الزراعية، وذلك وفقا لسياسات البنك الائتمانية.

ووجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة “مشروعك” مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.